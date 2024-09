Madagascar: Nosy Boraha - Deux pêcheurs meurent dans un naufrage

Dans la nuit du lundi au mardi 2024, un tragique naufrage a coûté la vie à deux pêcheurs au large de la côte Est de Sainte-Marie, dans la région d'Ambodiforaha. L'accident, survenu vers 1 heure 30 du matin, a été signalé à la gendarmerie nationale de Nosy Boraha le lendemain à 10 heures 30 minutes.

Les circonstances du drame sont liées à des conditions météorologiques particulièrement défavorables. Alors que les vents et les vagues se faisaient de plus en plus violents, la barque de pêche a chaviré, laissant les quatre pêcheurs à la mer. Selon les informations fournies par la gendarmerie, les sauveteurs ont rapidement été alertés et ont mis en oeuvre des moyens nautiques pour localiser la barque sinistrée. Les recherches ont été menées en collaboration avec les éléments du détachement de la marine et l'APMF (Association de la Pêche Maritime et Fluviale) de Sainte-Marie, à bord d'une vedette spécialisée.

Après des heures de recherches intensives, les équipes de secours ont découvert les corps des deux pêcheurs disparus, repêchés vers 11 heures 30 à environ 800 mètres à l'est d'Ambodiforaha. Les deux autres membres de l'équipage ont survécu à cette épreuve, mais leur situation rappelle la brutalité des conditions maritimes auxquelles ils ont été confrontés. Le naufrage met en lumière les dangers inhérents à la pêche en mer, notamment en période de mauvais temps.

Les autorités locales, ainsi que les équipes de secours, continuent d'examiner les circonstances exactes du chavirement et de fournir un soutien aux familles des victimes. Ce drame souligne pour assurer la sécurité des pêcheurs et des autres personnes en mer, la nécessité pour ceux-ci de faire attention et de bien se préparer face aux conditions météorologiques extrêmes,.