Afrique de l'Est: Island Padel Cup - Double victoire de Madagascar face à Maurice

La première édition de l'Island Padel Cup a bien débuté au Soavina Atmosphère, réunissant les équipes de Madagascar, Maurice et La Réunion. Madagascar a réalisé une entrée remarquable en s'imposant dans les deux catégories face à Maurice.

Chez les hommes, l'équipe malgache dirigée par Eugenio Raniriharinosy a triomphé sur un score net de 3-0. Stéphane et Landry ont battu Mathieu et Jean-Philippe 6/2, 4/6, 6/4, tandis que Marin et Corentin ont dominé Axel et Jérôme 6/1, 6/2. Miary Zo et Jacky ont ensuite complété le tableau en vainquant Samuel et Thierry 6/1, 6/2.

Du côté des femmes, Fitia Robinson et ses coéquipières, ont également remporté leur match 3-0 contre les Mauriciennes. Aujourd'hui, Maurice affrontera La Réunion. Le match décisif de la journée suivante verra Madagascar se mesurer aux Réunionnais. Les deux meilleures équipes à l'issue de ces rencontres se qualifient pour la finale prévue samedi.