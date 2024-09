Madagascar: Croisade 2024 - Une grande campagne d'évangélisation au Coliseum

Un grand moment de foi et de ferveur. La Confédération des Églises et des Associations Evangéliques de Madagascar (CEAEM) Fédération organise samedi et dimanche prochain une grande campagne d'évangélisation au Coliseum.

La Croisade 2024 sera animée par trois évangélistes de renommée internationale, en l'occurrence Alejandro Arias David Hergoz Stephan Mutua. Ce dernier n'est pas un inconnu du public chrétien malgache puisqu'il avait déjà participé à des campagnes d'évangélisation dans plusieurs villes du pays du temps de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Comme toute campagne d'évangélisation, l'objectif de cet événement, ouvert à tous les chrétiens sans distinction de dénomination est de prêcher et de rendre gloire à Jésus Christ le Seigneur et le Sauveur.

« Nous invitons le peuple malgache à venir assister à cette grande manifestation chrétienne » a déclaré Stephan Mutua durant une conférence de presse, hier. La campagne comportera également des prières pour la guérison de toutes les maladies. « Ce n'est pas nous, en tant qu'évangélistes qui guérissons les malades, mais le Seigneur Jésus qui agit en tout temps pour tous ceux qui croient en Lui » a tenu à préciser, l'évangéliste.

Des artistes évangéliques de renom sont également à l'affiche de cette Croisade 2024, portant sur le thème « Te ho afaka va ianao ». Il s'agit en l'occurrence de Henika, Bodokely, Groupe Ba, Jimmy H, Frère Hery et Ziona Famonjena. Notons qu'un séminaire destiné aux Pasteurs et serviteurs est prévu vendredi prochain de 9 heures et 16 heures à l'Église RHEFI Androndrakely .