Madagascar: ICE - « Ce n'est plus le moment de propager de fausses nouvelles »

Initiative citoyenne pour les élections, faisant partie du groupement des organisations de la société civile, a émis son point de vue concernant les élections municipales.

ICE estime que les parties prenantes aux élections communales doivent faire preuve de plus de fermeté, en particulier celles qui sont actives dans le milieu politique et la société civile. Les élections municipales et communales sont d'une importance capitale car il s'agit d'élections de proximité.

Elles sont les troisièmes en l'espace de 12 mois, et il ne devrait plus y avoir de suspicion quant à leur organisation. La Ceni lance ainsi un appel à la conscience de tous les citoyens, notamment dans le cadre des échanges et discussions que la commission électorale a organisés le 28 août dernier. Ce fut une occasion pour les parties prenantes de donner leur avis sur ces élections communales.

Mépris

D'après l'ICE, « il n'est plus temps de propager de fausses nouvelles sur le processus électoral. Certains politiciens le font, et il est difficile de savoir si cela est dû à leur échec aux élections ou à un simple mépris ». L'ICE ajoute qu'« il est désormais crucial que les politiciens et la société civile sensibilisent les citoyens sur l'importance de ces élections de proximité ». Elle précise également que seuls les citoyens inscrits sur la liste électorale, dont la date de clôture était le 15 mai dernier, peuvent voter.

Cependant, les électeurs ont encore la possibilité d'obtenir leur carte électorale auprès des Fokontany. En cas de perte de la carte électorale, ils peuvent voter s'ils sont inscrits sur la liste électorale.