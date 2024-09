Algérie: Présidentielle - Tous les moyens mobilisés pour assurer la couverture médiatique de l'élection

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a affirmé, mercredi à Alger, que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer la couverture médiatique de l'élection présidentielle prévue samedi prochain.

Dans une déclaration en marge de l'inauguration du Centre international de presse au niveau du Centre international des Conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" (Alger), M. Laagab a précisé que "le ministère a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des journalistes nationaux et étrangers".

Le centre dispose également de "plusieurs appareils pour le montage et l'infographie, ainsi que plus de 6 studios dont un autre réservé aux entretiens et interviews", a-t-il ajouté, annonçant "la création, pour la première fois, d'un studio doté de caméras robots".

Le centre compte également un espace dédié à l'Etablissement public Télédiffusion d'Algérie (TDA), pour lui permettre de fournir les services de diffusion au profit des chaînes de radio et de télévision nationales et étrangères, outre des salles réservées aux journaux et aux sites électroniques.

L'inauguration qui s'est déroulée en présence des directeurs d'établissements médiatiques nationaux, a été ponctuée par l'ouverture d'une exposition de photos, organisée par le Centre national de documentation, de presse, d'image, d'information (CNDPI), dans l'objectif d'accompagner le Centre international de presse (CIP) dans cette échéance, avec le choix de 300 photos retraçant l'histoire des élections présidentielles en Algérie.