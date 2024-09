Madagascar: Exposition - Le tissage à la façon de Misa Ratrimoharinivo à l'IFM

Le hall de l'IFM accueillera une nouvelle exposition à partir de la semaine prochaine. Il s'agit de l'exposition « Fusion, visions et perspectives » de Misa Ratrimoharinivo, une exposition tournée vers le textile, plus précisément une manière bien à lui de mettre en valeur le tissage en y ajoutant du volume et d'autres matières plutôt inattendues.

Misa Ratrimoharinivo a exploré cette pratique dès son jeune âge puisqu'il a grandi au cœur d'un atelier de tissage.

Fasciné par le monde du textile et du design, il a toujours eu une inclination à mêler le tissage avec d'autres formes et objets, transcendant les conventions du tissage traditionnellement plat et régulier et repoussant les limites techniques du métier à tisser.

« Le travail que Misa nous présente aujourd'hui vise à réexaminer les perceptions en réduisant l'influence du subconscient à travers des mariages de différentes médiums et en ajoutant du volume au tissage conventionnellement plat, bien cadré et aligné », confirme l'IFM l'hôte de l'exposition. Le public pourra voir de lui-même comment le tissage sort des sentiers battus dès la semaine prochaine.

Les œuvres de Misa Ratrimoharinivo seront visibles à l'IFM à partir du 10 septembre jusqu'au 19 octobre prochain.