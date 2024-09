Afrique: La Chine promet 51 milliards de dollars en faveur du continent

Le président chinois Xi Jinping a annoncé jeudi l'intensification du soutien de la Chine au continent à la croissance la plus rapide au monde, avec un financement de près de 51 milliards de dollars, un appui pour de nouvelles initiatives d'infrastructures et la promesse de créer au moins un million d'emplois.

En tant que plus grand prêteur bilatéral au monde, Pékin a manifesté son intention de s'éloigner du financement de grands projets d'infrastructure pour se concentrer davantage sur la vente aux économies en développement des technologies avancées et vertes dans lesquelles les entreprises chinoises ont massivement investi.

Cependant, Xi a assuré aux délégués de plus de 50 pays africains que la deuxième plus grande économie du monde mènerait à bien 30 projets d'infrastructure à travers ce continent riche en ressources et offrirait 360 milliards de yuans (50,70 milliards de dollars) en assistance financière.

"La Chine est prête à approfondir la coopération avec l'Afrique dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement", a déclaré Xi Jinping lors d'un important sommet Chine-Afrique à Pékin.

Il a appelé à un "réseau Chine-Afrique comprenant des liens terre-mer et un développement coordonné", tout en incitant les entrepreneurs chinois à revenir sur le continent, après la levée des restrictions liées au COVID-19 qui avaient perturbé leurs projets.

L'année dernière, la Chine a approuvé des prêts d'une valeur de 4,61 milliards de dollars à l'Afrique, marquant la première augmentation annuelle depuis 2016.

Xi a précisé que 210 milliards de yuans de cette promesse de financement seraient décaissés par le biais de lignes de crédit et qu'au moins 70 milliards proviendraient de nouveaux investissements par des entreprises chinoises, des montants plus modestes étant fournis sous forme d'aide militaire et d'autres projets.

Un nouveau programme triennal pour la coopération Chine-Afrique

Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine, qui se tient cette année dans la capitale chinoise en présence du président togolais Faure Gnassingbé, établit un programme triennal entre la Chine et tous les États africains à l'exception de l'Eswatini, qui maintient des relations avec Taïwan.

En plus des 30 projets d'infrastructures, Xi a ajouté : "La Chine est prête à lancer 30 projets d'énergie propre en Afrique", en offrant de coopérer dans le domaine de la technologie nucléaire et de remédier au déficit énergétique qui a retardé les efforts d'industrialisation.

Cependant, le dirigeant chinois n'a pas réitéré son engagement pris lors du forum de 2021 à Dakar pour que la Chine achète pour 300 milliards de dollars de biens africains, se contentant de promettre d'élargir unilatéralement l'accès au marché.

Les analystes indiquent que les règles phytosanitaires strictes de Pékin pour l'accès au marché rendent difficile la réalisation de cette promesse.

"Nous sommes prêts à aider au développement de la Zone de libre-échange continentale africaine et à approfondir la coopération logistique et financière pour le bénéfice du développement transrégional en Afrique", a ajouté Xi Jinping.

Ce sommet témoigne de la volonté de la Chine de renforcer son engagement en Afrique, tout en diversifiant sa coopération au-delà des infrastructures traditionnelles pour inclure des secteurs stratégiques tels que l'énergie propre et la logistique. Cette approche marque un tournant dans la politique chinoise en Afrique, reflétant les nouvelles priorités de Pékin face à un environnement économique mondial en mutation.