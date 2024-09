Maroc: Légère amélioration de 0,6 point du taux de couverture des importations par les exportations au premier semestre 2024.

Au premier semestre 2024, le taux de couverture des importations par les exportations du Maroc s'est légèrement amélioré de 0,6 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2023, selon Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Maroc.

Ce taux de couverture s'est situé à 61,9% contre 61,3% à fin juin 2023. Les services de BAM notent des progressions de 3% des exportations de biens et de 2% des importations au premier semestre de 2024. Le déficit commercial s'est, en conséquence, creusé de 0,4% à 139,4 milliards de dirhams.

« La croissance des importations intègre notamment des progressions de 6,8% à 85,3 milliards des acquisitions de biens d'équipements, de 3,1% à 81,4 milliards de celle des produits finis de consommation et de 6,1% à 79,8 milliards des achats des demi-produits », souligne BAM. En revanche, la facture énergétique s'est allégée de 5,2% à 57,4 milliards et les approvisionnements en produits alimentaires ont accusé une baisse de 0,9% à 45,3 milliards.

En parallèle, l'amélioration des exportations reflète principalement les augmentations des ventes du secteur automobile de 9% à 80,5 milliards et des phosphates et dérivés de 7,5% à 38,6 milliards, ainsi que la poursuite de la dynamique du secteur aéronautique, avec une expansion de 16,5% à 13 milliards.

Quant aux ventes des secteurs du textile et cuir et de l'agricole et agroalimentaire, elles ont accusé des baisses de 7,2% à 23,4 milliards et de 2,6% à 46,2 milliards respectivement.

S'agissant des autres opérations courantes, BAM indique que les recettes de voyages ont atteint 49 milliards de dirhams, en hausse de 2,3% d'une année à l'autre, et les transferts des Marocains résidents à l'étranger (MRE) ont progressé de 1,8% à 56,7 milliards.

En ce qui concerne les principales opérations financières, les recettes d'IDE se sont accrues de 8,6% à 18,6 milliards, alors que les dépenses d'investissements directs des marocains à l'étranger ont reculé de 35,6% à 8,9 milliards.

La Banque Centrale du Maroc note qu'à fin juin 2024, l'encours des avoirs officiels de réserve a atteint 366,1 milliards, en hausse de 5,8% depuis un an, représentant l'équivalent de 5 mois et 9 jours d'importations de biens et services.