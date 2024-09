Afrique: L'Angola participe au 9ème Forum de Coopération Chine-Afrique

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a représenté jeudi, à Pékin, le Président de la République, João Lourenço, au 9ème Forum de Coopération Chine-Afrique (FOCAC). La cérémonie officielle de l'événement a été dirigée par le Président chinois, Xi Jinping, et a compté sur des interventions de plusieurs chefs d'État africains.

A l'occasion, Xi Jinping a déclaré que l'Union africaine (UA) est un drapeau qui guide l'unité et l'auto-renforcement de l'Afrique et une plate-forme importante pour la coopération internationale. L'homme d'État chinois a également indiqué que son pays était prêt à élever la communauté de destin sino-africaine à un nouveau niveau, considérant l'Afrique comme une priorité élevée pour la diplomatie du pays.

Pour cette raison, il a assuré qu'il était disposé à accroître les échanges politiques, à approfondir la confiance stratégique mutuelle, à partager les expériences et à promouvoir le développement commun avec le continent africain. Selon Xi Jinping, la Chine et l'Afrique « constituent une force solide pour défendre les droits et intérêts légitimes des pays en développement, ainsi que pour défendre les objectifs de la Charte des Nations Unies et sauvegarder le multilatéralisme, l'équité et la justice internationale ».

Le FOCAC, qui se déroule jusqu'à vendredi, sert aux deux parties à accroître l'unité et la coopération entre les pays en développement, à renforcer la force du Sud, à défendre conjointement l'équité et la justice internationales et à promouvoir la paix et le développement dans le monde.

Depuis le début de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le continent africain en 1950, la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique connaît une évolution continue sur la scène internationale. Le FOCAC a été créé comme mécanisme de consultation pour un dialogue solidaire, en plus de représenter une étape tournée vers l'avenir dans la coopération entre les parties, et un modèle important dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en quête d'un développement commun.