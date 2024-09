Angola: Le MININT appelle les partis à s'abstenir de tout acte encourageant le changement de l'ordre public

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a appelé mercredi les partis politiques à ne pas être des véhicules ou des instigateurs d'actes d'altération de l'ordre public, ni à promouvoir la haine, la calomnie et la diffamation contre des entités publiques et privées.

Le gouvernant a exprimé ce fait lors de la rencontre qu'il a eue avec le président du Bloc Démocratique, Vieira Lopes. Il a souligné que chacun doit contribuer à un environnement sain, harmonieux et paisible, c'est pourquoi les actions visant à maintenir l'ordre public continueront de compter sur la coopération de l'ensemble de la société.

Il a reconnu que dans l'exercice de leurs fonctions, les agents commettent malheureusement des erreurs, dont certaines aboutissent à la perte de vies humaines. Il a souligné que, cependant, chaque fois que les circonstances l'exigent, des enquêtes, des investigations, des procédures disciplinaires et pénales sont lancées contre les personnes impliquées, dont les mesures sont appliquées selon les cas spécifiques.

"C'est pour cela que nous avons dans les établissements pénitentiaires du pays des personnels reconnus coupables de délits militaires et de droit commun, en plus de ceux qui sont sanctionnés par l'expulsion de la corporation pour faute", a-t-il ajouté.

A titre d'exemple, il a affirmé que la Police Nationale, en tant qu'organisme du MININT avec le plus de personnel, a expulsé 46 policiers en 2023 et 32 au cours du premier semestre de cette année, montrant le degré de respect de la Constitution de l'Angola, ainsi que promouvant et défendant les droits de l'homme et l'exercice de la citoyenneté.

S'adressant à son interlocuteur, il a dit qu'en lui accordant l'audience, il est convaincu que le Bloc Démocratique continuera à plaider pour un environnement de bonne coexistence entre ses militants, les citoyens et entre eux et la Police Nationale, entre autres organismes de défense et de sécurité.

C'est dans ce contexte que nous comptons sur le soutien du Bloc Démocratique dans les actions de sensibilisation des citoyens, afin qu'ils s'abstiennent de commettre des actes de désobéissance aux autorités, d'agression physique, de vandalisme des biens publics et de dommages aux propriétés privées, a-t-il conclu.