Tunisie: CINÉMANA 2024 - Encourager le jeune cinéma tunisien

La Cité des sciences de Tunis vibre au rythme du septième art grâce à la quatrième édition du festival Cinémana, et ce, du 3 au 5 septembre. Porté par l'Alliance française de Tunis et soutenu par le Gouvernement princier de la principauté de Monaco ainsi que par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), cet événement est bien plus qu'un simple rendez-vous cinématographique.

Depuis sa création, Cinémana est devenu le tremplin par excellence pour les jeunes talents tunisiens âgés de 16 à 30 ans, offrant à ces esprits créatifs une scène où exprimer leur art et leurs visions du monde. Le festival poursuit une ambition noble et audacieuse : guider et inspirer la jeunesse tunisienne dans son aventure artistique tout en célébrant la richesse et la diversité de la francophonie.

Durant ces trois jours, les projecteurs seront braqués sur une nouvelle génération de cinéastes, dont les œuvres reflètent les nuances et les défis de la Tunisie contemporaine. Cinémana ne se contente pas de diffuser des films, il raconte les histoires, les espoirs et les réalités d'une société en constante évolution, capturés à travers l'objectif passionné de ses jeunes réalisateurs. Ainsi, le festival se positionne comme un véritable miroir culturel, reflétant et enrichissant le paysage artistique tunisien tout en tissant des liens forts avec la communauté francophone internationale.

%

Tremplin pour les jeunes talents

Cinémana s'est rapidement imposé comme un tremplin incontournable pour les jeunes cinéastes tunisiens. Connu pour offrir une grande liberté artistique, le court-métrage est un genre qui permet aux réalisateurs de s'exprimer pleinement, souvent avec des moyens limités, mais une créativité sans borne. Le festival met ainsi en lumière des œuvres qui capturent les enjeux contemporains de la société tunisienne, tout en explorant des thématiques universelles.

En s'adressant à une tranche d'âge cruciale, Cinémana crée un espace où les jeunes peuvent non seulement diffuser leurs œuvres, mais aussi se former et échanger avec des professionnels du secteur. C'est un lieu où les aspirations artistiques rencontrent la réalité des métiers du cinéma, offrant une expérience à la fois enrichissante et formatrice.

Festival sous le signe de la francophonie

Ce festival ne se contente pas de réunir des cinéastes; il tisse une toile culturelle où la diversité des origines, des accents et des récits s'entrelace pour créer une mosaïque riche et complexe, à l'image de la Tunisie elle-même. Chaque court-métrage projeté incarne une facette de cette diversité, reflétant les multiples visages d'un pays en constante évolution, où les traditions côtoient les aspirations modernes.

En accueillant des participants venus des quatre coins de la Tunisie, Cinémana devient le miroir d'un pays aux multiples identités, révélant des perspectives souvent ignorées ou sous-représentées dans les médias traditionnels. Les jeunes réalisateurs, à travers leurs œuvres, ne racontent pas seulement des histoires; ils offrent une fenêtre sur les réalités locales, les défis sociétaux, et les espoirs de leurs communautés. Cette pluralité de voix et de visions confère au festival une dimension profondément humaine et authentique, ancrée dans la richesse culturelle du territoire tunisien.

Les organisateurs de cet événement transcendent le simple parrainage. Il s'agit d'un engagement fort en faveur de la promotion de la langue française et de ses valeurs à travers le cinéma, un art qui, plus que tout autre, a le pouvoir de toucher les cœurs et de transcender les frontières. La francophonie, au sein de Cinémana, devient un pont entre les cultures, une plateforme d'échange où la langue française se fait le vecteur d'idées, de rêves et de réalités partagées. Elle incarne une forme de résistance culturelle dans un monde globalisé, où préserver la diversité linguistique et culturelle est plus crucial que jamais.

Ainsi, Cinémana ne se contente pas de célébrer le cinéma; il célèbre la francophonie en tant qu'espace de dialogue, de rencontre, et de création. Le festival réaffirme l'importance de cette communauté internationale, non seulement comme une entité linguistique, mais comme un espace de solidarité et de soutien pour les jeunes créateurs, offrant à ces derniers les outils nécessaires pour exprimer leur vision du monde et pour contribuer, à leur manière, à l'évolution de la culture francophone dans un contexte globalisé.

Ateliers accessibles à tous

Une des grandes forces de Cinémana réside dans ses ateliers de formation, ouverts à tous les jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient novices ou déjà initiés aux métiers du cinéma. Ces ateliers, entièrement gratuits et dirigés par des professionnels chevronnés, offrent une occasion rare de s'initier ou de se perfectionner dans des domaines tels que la réalisation, le montage, la photographie et la prise d'image.

La nouveauté de cette édition réside dans la possibilité pour les participants de choisir entre deux niveaux d'apprentissage: initiation ou perfectionnement. Cette approche inclusive permet de réunir débutants et participants plus expérimentés dans un travail commun, favorisant ainsi l'échange de savoirs et la création de réseaux durables au sein de la communauté cinématographique.

Espace de rencontres et d'échanges

Au-delà des projections captivantes et des ateliers immersifs, ce qui confère à Cinémana une dimension véritablement unique, ce sont ses « Rencontres ». Ces moments privilégiés prennent la forme de Masterclasses, animées par des professionnels aguerris du cinéma, qui ouvrent une fenêtre sur l'envers du décor du septième art.

Ces sessions ne se contentent pas de présenter les métiers du cinéma; elles plongent les participants dans les rouages complexes et souvent méconnus de la création cinématographique. Chaque masterclass est une exploration en profondeur, offrant un panorama détaillé des multiples métiers qui composent l'industrie cinématographique, du scénario à la réalisation, en passant par le montage, la direction de la photographie, et bien d'autres.

Les intervenants, forts de leurs expériences variées et de leurs parcours singuliers, partagent non seulement leurs savoir-faire techniques, mais aussi leurs visions, leurs inspirations, et les défis qu'ils rencontrent dans leur pratique quotidienne. Ils offrent ainsi aux jeunes cinéastes une occasion précieuse de comprendre les réalités du métier, les exigences du marché, et les tendances actuelles qui façonnent le cinéma contemporain. Mais l'essence de ces « Rencontres » ne réside pas uniquement dans la transmission de connaissances.

Elles sont conçues comme des espaces d'échange et de dialogue, où le public, qu'il soit novice ou passionné, peut interagir directement avec les professionnels. Après chaque présentation, les discussions ouvertes permettent de prolonger le débat, d'approfondir les sujets abordés, et d'aborder des questions souvent laissées en suspens dans d'autres contextes. Ce dialogue enrichit non seulement les participants, mais aussi les intervenants, qui trouvent dans ces échanges une source de réflexion et d'inspiration renouvelée.

Ces masterclasses contribuent à créer une communauté cinéphile vivante et dynamique, où chaque rencontre devient une opportunité de tisser des liens, de partager des idées, et de renforcer une culture cinématographique locale. Elles permettent également aux jeunes talents de se familiariser avec les processus créatifs qui animent la réalisation d'un film, tout en confrontant leurs propres aspirations et questionnements aux réalités du métier. Ainsi, ces « Rencontres » sont bien plus qu'un simple volet pédagogique du festival; elles sont le coeur battant de Cinémana, là où se construit l'avenir du cinéma tunisien, en dialogue constant avec les traditions et les innovations du septième art.

Compétition pour valoriser l'excellence

Cinémana ne se contente pas de former; il récompense également l'excellence. La compétition du festival, dotée de cinq prix dont certains peuvent atteindre 2.000 DT, vise à encourager les jeunes talents à poursuivre leur rêve cinématographique. Une catégorie «hors compétition» est également prévue, offrant ainsi une chance supplémentaire aux films d'être projetés et discutés avec le public.

Chaque projection est suivie de débats, permettant d'explorer les problématiques soulevées par les œuvres. Ces discussions offrent un espace de réflexion sur la manière dont le cinéma peut non seulement refléter la société tunisienne, mais aussi contribuer à la façonner.

Rendez-vous incontournable pour le jeune cinéma tunisien

En quatre ans, le festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour la création cinématographique en Tunisie. Il offre aux jeunes réalisateurs une plateforme d'expression unique, leur permettant de faire entendre leur voix à travers le 7e art. En cultivant le talent, en promouvant la diversité culturelle et en favorisant la francophonie, ce festival joue un rôle crucial dans l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes en Tunisie. Ce festival, qui conjugue formation, diffusion et échange, incarne l'esprit de la francophonie en action, tout en offrant une réponse aux aspirations des jeunes talents du pays. Cinémana est bien plus qu'un festival; c'est un catalyseur pour l'avenir du cinéma tunisien.