Afrique: CAN 2025 - Eliminatoires - 1ère journée ce soir (20H00) à Radès - Tuniie-Madagascar - Retour au panache offensif

Avec Faouzi Benzarti aux manettes, un coach adepte du pressing, on attend de l'équipe de Tunisie spectacle et efficacité.

Les Aigles de Carthage entament ce soir la phase éliminatoire pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025 . En théorie, tête de liste du Groupe A, la Tunisie ( 41e mondial au dernier classement Fifa ) est favorite pour obtenir son ticket pour la phase finale devant le Madagascar (105e), les Comores (119e ) et la Gambie ( 132e ). Mais il faut faire très attention car, dans la pratique, l'écart ne sera pas aussi énorme sur le terrain.

Avec des équipes africaines qui ont beaucoup évolué et énormément progressé et dont le classement actuel n'est pas le vrai miroir de leur potentiel technique et ne reflète pas les ressources physiques et mentales impressionnantes qu'elles peuvent déployer sur un match. La première consigne à donner donc à nos joueurs est de ne pas se laisser aller à un excès de confiance et de faire preuve d'humilité. Un match piège de ce genre, où les rapports de force sont inégaux, exige, avec l'audace nécessaire d'une équipe qui joue à domicile, du réalisme et de l'intelligence dans le jeu pour obtenir le plus important : les 3 points de la victoire. Sans tomber dans la précipitation et la volonté de mettre au pas le supposé modeste adversaire et de le surclasser trop rapidement.

On aura entre un quart d'heure et vingt minutes pour donner le ton au match, élever le rythme du débat et prendre le contrôle des opérations. C'est ainsi que devra se faire l'entame de la partie. Avec un round d'observation nécessaire avant d'emballer le duel et de passer la vitesse supérieure. Cette approche lucide de la rencontre, avec des idées très claires dans les tâches défensives et offensives, est notre meilleur garant pour s'assurer un succès convaincant. Cependant, avec un sélectionneur qui aime débuter un match en force, le scénario d'une prise d'emblée du «taureau par les cornes » reste possible.

%

Avec sa mentalité de gagneur, sa préférence de mettre de la vitesse et de l'intensité dès le coup d'envoi, d'aller de l'avant et de jouer pour marquer, Faouzi Benzarti peut toujours nous surprendre par un schéma de jeu très audacieux, un plan qui peut rendre à la Tunisie sa vocation offensive. La question qui se pose est de savoir si Faouzi Benzarti peut trouver à partir de ce match la recette de ce grand changement dans le système, dans la stratégie d'évolution du team national avec pratiquement les mêmes joueurs qui ont été habitués et rodés des années durant à un football attentiste, qui se base sur un solide bloc arrière et le jeu en contre?

L'autre question qui se pose sera de voir s'il est capable d'évoluer dans son rapport avec ses joueurs, d'être le technicien ouvert, conciliant, bon communicateur qui cherche la proximité, la concertation pour trouver les bons leviers de chacun des piliers de la formation et les meilleurs registres dans lesquels il peut les placer. Ce n'est qu'en étant fédérateur de tout le groupe qu'un technicien, même avec un grand CV, peut réussir.

Le talent n'a pas d'âge !

Avec un stage très court, perturbé de surcroît par les forfaits qui se sont succédé (Elyes Achouri, Elyes Sâad , Elyes Skhiri, Mohamed Haj Mahmoud et Yann Valery, touché au mollet avant-hier soir), Faouzi Benzarti n'a pas pu pour ce match accomplir la tâche principale d'un sélectionneur : travailler assez les automatismes et peaufiner l'effectif disponible. Il s'est contenté mardi d'un petit match d'application pour dégager le Onze de départ, à un ou deux éléments près. Dans sa philosophie de jeu, il compte beaucoup sur un leader sur le terrain, un capitaine qui contribue à mettre à exécution ses consignes tactiques de la dernière réunion dans les vestiaires. Pour lui, le talent n'a pas d'âge et le choix de Youssef Msakni pour être son relais sur le rectangle vert entre dans ce cadre.

Dans les buts , il aura à trancher entre l'expérience (Béchir Ben Saïd) ou la compétitivité et l'effet surprise ( Amen Allah Memmich). En défense, pas de doute pour le duo Montasser Talbi - Yassine Meriah comme charnière centrale. Sur les couloirs, le ballottage est plutôt favorable pour Yan Valery côté droit. Sur le flanc gauche, ce sera à coup sûr Ali Abdi. Au milieu de terrain, le doute persiste concernant l'intégration dans le onze de départ de Moatez Zemzemi ou de Houssem Tka, appelés au dernier moment à la rescousse. Issa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane et à un degré moindre Ferjani Sassi sont, eux, sûrs d'être titulaires, notamment après le forfait de la sentinelle Elyes Skhiri.

Il y a aussi l'option Hamza Rafia, comme milieu relayeur et aussi, à chances égales, de Seifallah Ltaief pour compenser l'absence de Elyes Achouri et faire le travail de percussion sur le côté droit de l'attaque, en alternance avec Youssef Msakni qui peut dézoner de son poste de meneur de jeu avancé en 9, 5 derrière la pointe. Une place qui se jouera, à coup sûr, entre Haithem Jouini et Seifeddine Jaziri. Les Hamza Khadhraoui, Bilel Mejri seront des jokers à utiliser en cours de jeu selon les circonstances et les exigences du match.

Quels que soient les choix faits, l'essentiel est que l'équipe de Tunisie sache contourner ce bloc bas que Madagascar va lui opposer comme stratégie de défense. On attend de l'équipe de Tunisie la victoire, bien sûr, mais aussi qu'elle rende une copie parfaite.