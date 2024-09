Afrique: Compétitions continentales interclubs - Un tour à domicile pour l'EST et le CSS

«Sang et Or» et «Clubistes Sfaxiens» disputeront les manches aller et retour du deuxième tour préliminaire de la C1 et de la C3 en terre tunisienne, en terrains conquis.

La CAF a accordé une dérogation aux adversaires de l'EST et du CSS pour évoluer respectivement au stade Hamadi Agrebi de Radès et au Taïeb Mhiri dans le cadre de la réception des deux écuries tunisiennes.

Une dérogation qui intervient, étant donné que l'adversaire de l'EST au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, le club somalien Dekedaha FC, ne dispose de stade homologué à Mogadiscio. Idem pour le club burundais Rukinzo FC, l'adversaire du CSS au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, n'a pas non plus de stade homologué à Bujumbura.

Rendez-vous le 15 septembre

Ceci dit, la manche aller du deuxième tour préliminaire, de la Ligue des champions pour l'EST et de la Coupe de la CAF pour le CSS, se jouera à domicile. Ils n'auront pas à se déplacer puisqu'ils seront les hôtes de leurs adversaires dans leurs propres stades. Dekedaha FC accueillera, en effet, l'EST le dimanche 15 septembre à Radès à partir de 17h00. Le match sera officié par l'arbitre malien Boubou Traoré. Rukinzo FC recevra le CSS, le dimanche 15 septembre aussi, à partir de 16h00 au stade Taïeb Mhiri. Le Ghanéen Roland Nii Dodoo Addy dirigera cette rencontre.