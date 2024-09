Afrique: Les Barea au révélateur des Aigles de Carthage - A coeur vaillant rien d'impossible

L'équipe de Madagascar sait pertinemment que croiser la Tunisie dans son antre de Radès et en sortir indemne décuplerait les forces du groupe pour la suite et augmenterait, bien entendu, ses chances de qualification à terme pour la phase finale de la CAN.

L'équipe de Madagascar débute donc ce soir les éliminatoires de la CAN 2025 contre la Tunisie et le sélectionneur de Madagascar, Rôrô Rakotondrabe, a ainsi pu compter depuis quelques jours déjà sur un effectif de vingt-quatre joueurs. Ce faisant, le coach malgache doit composer aujourd'hui avec l'absence de quatre éléments. Il s'agit du trio d'attaque, Hakim Abdallah (Dinamo Bucarest), Ryan Ponti (US Orléans) et Dorian Bertrand (Saint-Denis), et de l'arrière Kenji Van Boto (PAU FC), tous forfaits pour différentes raisons, qu'elles soient des blessures ou des complications liées à leurs clubs employeurs. En l'état, cependant, le staff technique a rappelé Carolus Andriamahitsinoro et El Hadari Raheriniaina après les défections des joueurs cités ci-haut.

A présent, les coéquipiers de l'ailier gauche, Nicolas Fontaine, sociétaire de Raal La Louvière, savent pertinemment que croiser la Tunisie dans son antre de Radès et en sortir indemne décuplerait les forces de l'équipe pour la suite et augmenterait, bien entendu, les chances de qualification à terme pour la phase finale de la CAN.

En clair, même si nous n'en sommes pas encore là, les éliminatoires n'en sont qu'à leurs premiers balbutiements, en cas de résultat encourageant face à la Tunisie, les Barea monteraient en gamme dans l'optique du second match prévu face aux Coelacanthes des Comores au stade Hamadi Agrebi de Radès justement, le 9 septembre (2e journée). En effet, la CAF avait tranché en ce sens, choisissant Radès pour abriter le match de la deuxième journée des éliminatoires entre Madagascar et les Iles Comores.

En football, on dit souvent que le passé éclaire le présent. Et les Barea gagneraient à s'inspirer de leur dernière participation en phase finale de CAN où ils ont tenu en échec la Tunisie (1-1) en 2019. Et pour, à terme, valider un ticket en CAN 2025 et signer leur 2e participation à la cette grande messe du football continental, Madagascar doit déjà frapper un grand coup à Radès même.

La meilleure défense, c'est l'attaque

Placée dans un groupe composé de la Tunisie, des Comores et de la Gambie, l'équipe où figure, entre autres, Johan N'Zi, milieu offensif de Lokomotiv Plovdiv, affronte aujourd'hui un adversaire réputé, une équipe de renom continental. Le défi est donc de taille. Inutile donc de rappeler que la défense doit se montrer imperméable, le milieu soudé et l'attaque, menée par les Tendry Mataniah, Loïc Lapoussin et Carolus Andriamahitsinoro, inspirée. Toujours sur le front, le staff a d'autres flèches à son arc et il pourrait aussi lancer d'entrée des joueurs de la trempe d'Arnaud Randrianantenaina, Caddy Warren ou encore El Hadari Raheriniaina.

En défense à présent, l'équipe pourra compter sur les services de l'ancien Canari de Nantes, Titouan Fortun . Agé de 20 ans, le joueur a porté le maillot des Barea à cinq reprises et sera probablement titularisé sur le flanc gauche. Avec qui complétera-t-il le quatuor défensif ? Là aussi, le coach a l'embarras du choix avec les Louis Démoléon, Sandro Denis Tremoulet, Berajo Razafindrabearimianta, Rado Rabemanantsoa, Tony Randriamanampisoa, et autre Thierno Millimono.

Enfin, pour espérer briser l'élan tunisien et donc saper les manœuvres des Aigles de Carthage, Madagascar peut compter sur un milieu dense et compact où d'ailleurs les postes sont quasiment doublés et les joueurs se valent. En l'état, les Rojobe Andriamanjato, Ibrahim Amada, Rayan Raveloson, Johan N'Zi, Andy Rakotondrajoa et autre Tsiry kely Randriantsiferana savent que l'arrière-garde a de grands risques de subir le poids de la rencontre et que toute distraction sera payée cash. Par contre, ils sont aussi parfaitement au courant que si la défense reste inviolable jusqu'à la mi-temps du moins, ils pourraient par la suite changer leur fusil d'épaule et pourquoi pas venir titiller le onze Tunisien dans sa zone. A cœur vaillant.