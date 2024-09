Angola: Ouverture des candidatures pour le Prix National de la Science et de l'Innovation le 14 de ce mois

Luanda — Les candidatures pour la 1ère édition du Prix National de la Science et de l'Innovation débutent le 14 septembre à midi et se poursuivront jusqu'au 14 octobre, a informé mercredi le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESSTI).

L'initiative du département ministériel susmentionné vise à reconnaître et valoriser l'excellent travail réalisé par les chercheurs, inventeurs et innovateurs angolais, et les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à pn.ciencia2024@mescti.gov.ao.

Le prix, d'une valeur totale de 82 millions 500 mille kwanzas, comprend plusieurs catégories scientifiques et technologiques, telles que le « Prix national de la science », « Innovation », « Invention », « Carrière », « Femme scientifique », « Jeune Scientifique", "Innovateur" et "Jeune Inventeur".

L'annonce a été faite par la secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation (MESCTI), Alice de Ceita e Almeida, précisant que les Angolais, tant résidant dans le pays qu'à l'étranger, ainsi que les étrangers résidant dans le pays peuvent participer, qu'ils soient actifs ou retraités.

Lors d'une conférence de presse à Luanda, la secrétaire d'État a dit que le prix le plus important était le Prix National de Carrière, dont le premier recevra 12 millions de kwanzas, le deuxième six millions et le troisième quatre millions de kwanzas.

Pour les prix nationaux de la science, de l'innovation, de l'invention et de la femme scientifique, les valeurs seront de six millions de kwanzas pour la première, trois millions pour la deuxième et deux millions pour la troisième.

Quant aux prix du jeune scientifique, de l'innovateur et du jeune inventeur, le premier lauréat recevra trois millions de kwanzas, le deuxième un million et demi et le troisième un million de kwanzas.

Selon Alice de Ceita e Almeida, les catégories visent à récompenser des contributions significatives dans les domaines des sciences naturelles, de l'ingénierie et des technologies, des sciences médicales et de la santé, des sciences agricoles et vétérinaires, des sciences sociales, des sciences humaines et des arts.

Le prix Femme scientifique, en particulier, vise à renforcer la participation des femmes dans les domaines scientifiques.

Les candidatures seront évaluées sur la base de critères tels que la qualité scientifique et la complexité des travaux, l'originalité, le caractère innovant, la pertinence et l'impact scientifique, économique, social ou environnemental des travaux.

La publication des candidatures sélectionnées est prévue pour le 29 octobre et l'évaluation des oeuvres sélectionnées pour les prix sera achevée d'ici le 29 novembre 2024.

Selon la Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Science, à la Technologie et à l'Innovation (MESCTI), la cérémonie de remise des prix et mentions honorables est prévue le 13 décembre de cette année.

À son tour, le directeur national de la Science, Technologie et Innovation, António de Alcochete, prévoit un nombre important de candidats de tout le pays, tant de l'enseignement supérieur que de la recherche scientifique et des inventeurs.

Il a également informé que le jury sera composé de dix personnes et présidé par le professeur-médecin José Octávio Serra Van-Dúnem.

Le Prix National de la Science et de l'Innovation a été créé par le décret exécutif nº 116/24 du 24 mai 2024, dans le but de stimuler et de reconnaître la contribution des chercheurs et des inventeurs au développement durable de l'Angola.

Cette initiative renforce l'engagement du gouvernement angolais à promouvoir la science, la technologie et l'innovation en tant que piliers essentiels du progrès du pays, puisque le formulaire de candidature est disponible sur le site www.ciencia.ao.

La 1ère édition du prix est coordonnée par le directeur général de la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT), Mário Fresta.