Afrique: L'Angola participe au Sommet mondial africain de l'hydrogène

Luanda — L'Angola est présent depuis mardi dernier au Sommet mondial africain de l'hydrogène, qui se déroule du 3 au 5 de ce mois, à Windhoek, capitale de la Namibie, un événement qui vise à esquisser des stratégies pour explorer le potentiel de l'hydrogène vert en Afrique.

Au sommet, sur le thème "De l'ambition à l'action : Alimenter la révolution industrielle verte de l'Afrique", la délégation angolaise est conduite par le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso, avec l'intégration de l'ambassadeur d'Angola en Namibie, Jovelina Imperial, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès mercredi.

Ce jeudi, dernier jour de l'événement, le dirigeant angolais José Barroso sera l'un des intervenants du panel sur « l'hydrogène et l'énergie propre en Afrique et les prochaines grandes opportunités dans l'industrie ».

Dans ce panel, les principales économies africaines qui avancent dans le projet d'hydrogène vert et d'énergies renouvelables seront abordées, avec des cas pratiques de l'Angola, du Nigeria, du Ghana, de l'Égypte et du Burundi.

L'événement rassemble également des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise, des promoteurs de projets, des investisseurs et des technologues d'Afrique et du reste du monde, dans le but de stimuler les partenariats, les investissements critiques et le financement dans des projets d'énergie verte d'importance stratégique et nationale en l'Afrique.

Selon le document, le sommet innovant explorera également le rôle de l'Afrique dans le marché de l'hydrogène et promouvra la collaboration pour un avenir énergétique durable, entre les secteurs politique, d'investissement et industriel, afin de maximiser les opportunités de l'hydrogène, ainsi que son impact sur la réalisation du développement durable et la transition énergétique équitable dont le monde a besoin.