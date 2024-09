Afrique: FOCAC 2024 - Les dix nouvelles actions du président Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a présidé le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) le jeudi 9 septembre 2024 à Pékin la capitale chinoise. Il a décliné la nouvelle feuille de route pour la coopération entre les deux parties sur les trois prochaines années.

Le moment le plus attendu du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tient à Pékin la capitale chinoise du 4 au 6 septembre 2024 était sans doute le discours du président chinois Xi Jiping sur l'orientation de la coopération entre son pays et l'Afrique pour les trois prochaines années. C'est effectivement dans un "Grand palais du peuple" plein de journalistes étrangers et de représentants des différents pays membres du FOCAC que le président chinois a dévoilé les 10 actions de partenariat qu'il entend mettre en place avec les pays africains.

Il s'agit en premier de l'Action de partenariat pour l'inspiration mutuelle entre les civilisations. "La Chine bâtira avec l'Afrique une Plateforme sino-africaine d'échanges d' expériences sur la gouvernance, un réseau Chine-Afrique de connaissances sur le dé veloppement et 25 centres d' études sur la Chine et l' Afrique. Elle accompagnera le continent dans la formation des talents en matière de gouvernance en s' appuyant sur les académies de leadership africaine et invitera 1000 personnalités de partis politiques africains à venir en Chine afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d' État", a indiqué Xi Jinping.

En outre, il a souligné que la Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l' ouverture de son marché. "Nous avons décidé d' accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains" a t il déclaré.

Premier pays parmi les grands pays en d é veloppement et les principales é conomies du monde à adopter cette mesure, la Chine, selon son pays, entend faire du grand marché chinois une grande opportunité pour l' Afrique. "Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l' e-commerce et autres domaines, et mettra en oeuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité", a t il soutenu.

L'Action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles fait également partie des 10 actions annoncées par le président chinois. Il a indiqué que la Chine travaillera avec l'Afrique à bâtir des cercles du développement de la coopération industrielle, à dé velopper la zone pilote Chine-Afrique pour la coopé ration économique et commerciale approfondie et à lancer un programme de renforcement des capacités des PME africaines. "Nous construirons ensemble un centre de coopération sur les technologies numériques et réaliseront sur le continent 20 projets de démonstration du développement numérique afin d'embrasser ensemble la nouvelle vague de la revolution scientifique et technologique de la transformation digitle", a t il laissé entendre.

360 milliards de yuans pour trois ans

La Chine travaillera également avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la route" afin de bâtir un réseau d'interconnexion terrestre et maritime pour le développement coordonné. Par ailleurs, dans le cadre de l'Initiative mondial pour le développement, 1000 projets de bien être social ont été annoncés par le président au profit des pays africains.

Et puisque la santé constitue l'un des piliers importants pour le bien être des popualtions, 2000 professionnels médicaux chinois seront envoyés en Afrique pour aider à lutter contre les épidémies. Dans la même veine, 20 projets d'infrastrucures médicales seront réalisés sur promesse du président chinois. Une population même si elle est en bonne santé ne saurait être épanouie si elle a faim. C'est pourquoi, la Chine a annoncé une aide alimentaire d'urgence d'un milliard de yuans au profit de l'Afrique. Par ailleurs, 500 agronomes envoyés sur le continent en vue de créer une alliance Chine-Afrique sur l'innovation scientifique et technologoqique agricole.

Les échanges humains et culturels constituent un pan important de la coopération sino-africaine. Sur ce point, les deux parties se sont convenues d'organiser en 2026 l'année sino-africaine des échanges humains et culturels.

En ce qui concerne le développement vert, le président chinois, qui y accorde une grande importance, a fait savoir qu'il mettra en oeuvre en Afrique 30 projets d'énergies propres et des plateformes sur l'alerte météorologique précoce. Un forum Chine-Afrique sur l'utilisation pacifique des technologies nucléaires est également prévu.

Dans le cadre de l'Initiative pour la sécurité mondiale, des aides militaires sans contrepartie d'un milliard de Yuans et une formation au profit de 6000 professionnels militaires et 1000 agents de police seront organisés. "Nous allons mener des exercices et patrouilles conjoints entre les armées chinoises et africaines en vue de préserver ensemble la sécurité des projets et des personnels", a fait savoir Xi Jinping.

Pour la mise en oeuvre de toutes ces actions, le gouvernement chinois s'est engagé à accordé un soutien financier de 360 milliards de yuans à l'Afrique y compris 210 milliards de yauns en ligne de crédit, 80 milliards de yuans d'aides sous différentes formes et au moins 70 milliards d'investissement d'entrerprises chinoises en Afrique. Convaincu que "nul ne doit être laissé pour compte sur le chemin de la modernisaion", la Chine et l'Afrique entendent poursuivre main dans la main la modernisation du Sud global.