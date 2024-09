Sénégal: L'AEHS en tournée à Sédhiou pour sensibiliser sur l'application de la loi d'orientation sociale

Sédhiou — Le président de l'Association des élus handicapés du Sénégal (AEHS) effectue une tournée d'information et de sensibilisation auprès des élus locaux, des autorités administratives et divers partenaires de la région de Sédhiou, en vue de les sensibiliser sur l'application de la loi d'orientation sociale.

Cette tournée, précise Habib Sabaly, vise à "présenter en détail la structure et les missions de l'AEHS", laquelle est "dédiée à la promotion des droits et de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des instances décisionnelles".

Créée récemment, l'AEHS vise à promouvoir la mise en oeuvre de la loi d'orientation sociale, une loi déjà adoptée mais qui tarde à être appliquée, a indiqué M. Sabaly.

A travers cette tournée, l'association a voulu ainsi aller à la rencontre des élus et des leaders d'opinion pour "renforcer la représentation des élus handicapés et garantir une meilleure mise en oeuvre des politiques sociales inclusives".

"Les échanges ont permis de mettre en lumière les défis actuels et les opportunités de collaboration pour une société plus équitable et accessible", a-t-il salué.

Habib Sabaly a souligné l'importance de "sensibiliser et d'informer largement" toutes les personnes vivant en situation de handicap, en mettant un accent particulier sur les femmes invalides.

"Il est essentiel que les personnes handicapées soient représentées à tous les niveaux de décision", a-t-il plaidé. En effet, il leur inclusion dans les instances dirigeantes est "non seulement un droit, mais aussi une nécessité pour une société plus juste et équitable".

Diounkou Souleymane Mansaly, président régional de l'AESH et conseiller municipal à la mairie de Sédhiou, a rappelé que les enjeux actuels nécessitent une "synergie des actions et un engagement accru des personnes en situation de handicap dans la lutte pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation sociale".

Il a plaidé également pour un accompagnement des femmes invalides dans des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur autonomisation.

Pour mettre fin à la marginalisation des personnes en situation de handicap, il faut une implication des personnes vivant avec un handicap dans les instances de décision, surtout les femmes, a-t-il ajouté.