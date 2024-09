Algérie: Représentant le président de la République, Attaf prend part à Pékin aux travaux du 4e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, jeudi à Pékin (Chine), en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 4e Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, indique un communiqué du ministère.

"Lors de ce sommet, les débats ont porté sur les moyens et les perspectives de renforcement du partenariat entre les pays africains et la Chine, en termes d'intensification du commerce entre eux et d'augmentation des investissements chinois sur le continent africain, ainsi qu'en termes d'accroissement du soutien destiné à l'Afrique pour lui permettre de répondre plus efficacement aux divers défis auxquels elle fait face en matière de paix et de sécurité", précise la même source.

Pour sa part, le ministre Ahmed Attaf a participé à la séance sur la coopération dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, il a souligné "le caractère exceptionnel du partenariat sino-africain, fondé sur un legs historique commun d'amitié, de solidarité, de respect mutuel et de bénéfice partagé, loin des surenchères politiques et des trocs provocateurs".

Le ministre a salué en outre "les résultats encourageants" réalisés au titre de l'initiative "la Ceinture et la Route", notamment les projets concrétisés dans le but de renforcer l'interconnexion des infrastructures africaines, affirmant "la nécessité d'axer tous les efforts sur les moyens de relever le défi du financement, par le renforcement de la complémentarité entre les institutions financières africaines et les instances chinoises concernées", ajoute le communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, fait part de "l'aspiration de l'Algérie à développer son partenariat avec la Chine dans le cadre de l'initiative +la Ceinture et la Route+ dont les objectifs s'accordent avec les efforts de l'Algérie pour le renforcement de l'intégration régionale à travers plusieurs projets structurants visant l'interconnexion des infrastructures nationales avec les pays du voisinage et la profondeur africaine de notre pays", conclut le communiqué.