Afrique Australe: La SADC salue le leadership de l'Angola dans la promotion de l'agence régionale

Luanda — Les représentants permanents des pays de la SADC accrédités auprès de l'ONU ont applaudi mardi, à New York, le leadership de l'Angola dans la coordination des positions sur des questions fondamentales d'intérêt mutuel pour la promotion de l'agenda régional à l'ONU.

Selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, le pays a été applaudi, lors de la cérémonie de passation de la présidence de la SADC, par le représentant angolais, Francisco da Cruz, à son homologue zimbabwéen, Taonga Mushayavanhu.

A l'occasion, les diplomates ont salué le travail réalisé dans le cadre de la présidence angolaise, soulignant l'engagement et le dynamisme du chef de cette mission diplomatique.

Faisant le bilan des activités réalisées au cours de la présidence tournante, Francisco da Cruz a considéré comme le point culminant l'intervention du chef de l'État angolais, João Lourenço, au Sommet sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), en sa qualité de Président en exercice de la SADC, en marge de la semaine de haut niveau de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le diplomate angolais a également rappelé que l'Angola facilitait, au nom de la SADC, la Résolution Femmes, Enfants et VIH/SIDA, coordonnée par la ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento, qui a parlé au nom du Groupe lors de la session sur la condition de la femme.

Il a noté qu'au cours de plusieurs réunions, le Groupe a discuté de questions liées à la paix et à la sécurité dans la région de la SADC, telles que la situation dans l'est de la RDC, qui continue d'être une source de préoccupation en raison de son potentiel d'évolution vers un conflit régional qui pourrait affecter toute la région des Grands Lacs.

Il a évoqué deux rencontres tenues avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, où il a été abordé l'envoi de la mission de la SADC en RDC (SAMIDRC) et l'éventuel soutien des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) à cette force régionale.

Il a ajouté qu'au cours de ces réunions, les participants ont reconnu les efforts déployés par le Président João Lourenço, en tant que Champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique et Président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la région, notamment dans l'est de la RDC, à travers les processus de Luanda et de Nairobi.

Tout au long de son discours, Francisco da Cruz a également évoqué la rencontre avec la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain, pour discuter de la situation humanitaire critique en Afrique australe, affectée par la sécheresse et les inondations induites par le phénomène climatique El Niño et comment le PAM envisageait de mener une réponse globale pour soutenir les gouvernements des pays touchés.

Au cours des réunions mensuelles du Groupe, les ambassadeurs de la SADC ont également discuté des négociations sur le « Futur Sommet et le Pacte numérique ».

Dans le cadre de ses interventions lors des différentes réunions plénières de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Groupe a réitéré son appel à la levée des sanctions économiques contre le Zimbabwe.

D'autres thèmes tels que la protection et la promotion des droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant et de l'homme, l'élimination de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, ont dominé l'ordre du jour des travaux du Groupe.

Parmi les événements commémoratifs promus par les États membres de la SADC, les points forts incluent la célébration de la Journée de libération de l'Afrique australe, commémorée pour la première fois au siège de l'ONU, ainsi que le centenaire de Kenneth David Buchizya Kaunda, héros de la lutte de libération nationale et premier président de la Zambie.