Tunisie: London Film Festival 2024 - 'Who Do I Belong To' premier long-métrages de Meryam Joobeur dans la compétition

Tunis — Le film « Who Do I Belong To » de la Cinéaste tunisienne basée à Montréal Meryam Joobeur a été sélectionné dans la Compétition internationale dédiée aux premiers longs-métrages de la 68ème édition du Festival du Film de Londres (BFI, London Film Festival) prévue du 09 au 20 octobre 2024 dans la Capitale Britannique Londres.

Meryam Joobeur est auteure de trois courts-métrages dont Gods, Weeds and Revolutions (2012), Born in the Maelstrom (2017) et Brotherhood (2018). "Who Do I Belong To " (Là d'où l'on vient, titre en français, Mé el Aïn, titre en arabe) est la version longue de son court métrage "Brotherhood" nominé aux Oscars 2020, sélectionné dans plus de 150 festivals et ayant remporté 75 prix internationaux.

Ce film a fait sa première mondiale à la 74ème édition du Festival international du Film de Berlin, "La Berlinale", organisée du 15 au 25 février 2024, en Allemagne. Il a été sélectionné dans la compétition officielle de La Berlinale qui est l'un des plus grands festivals de films publics au monde, rassemblant chaque année les grandes stars du cinéma international et découvre de nouveaux talents.

Il figure également en compétition internationale de la 39ème édition du Festival international du Film francophone (FIFF) de Namur (Belgique) qui se déroulera du 27 septembre au 4 octobre 2024.

« Meryam Joobeur s'appuie sur son court métrage nominé aux Oscars, Brotherhood, pour explorer les thèmes du conflit familial et de l'extrémisme, dans ce premier long métrage convaincant et atmosphérique », peut-on lire dans la présentation du film sur le site du BFI dont le programme complet a été dévoilé ce mercredi 4 septembre.

Le nouveau film de Joobeur est un drame de 120 minutes écrit et réalisé par la Tunisienne installée au Canada. Le festival présente un film qui relate l'histoire de « Aïcha, une agricultrice de la Tunisie rurale, qui s'adapte à sa nouvelle réalité depuis que ses fils aînés sont partis à la guerre. Lorsque l'un d'eux revient avec une femme enceinte et mystérieusement silencieuse, un sentiment troublant remplit l'air dans la maison familiale et le village. En utilisant habilement le réalisme magique et les tropes d'horreur, Joobeur évoque un monde onirique pour poser des questions très réelles. »

Ce premier long-métrage est une coproduction entre la Tunisie, le Canada et la France. Il figure parmi une sélection de 11 films la plupart des coproductions internationales : Crocodile Tears de Tumpal Tampubolon (Indonésie-France-Singapour-Allemagne), Hanami de Denise Fernandes (Suisse-Portugal-Cap Vert), Happyend de Neo Sora (Japon-Etats-Unis), Last Swim de Sasha Nathwani (Royaume-Uni), My Eternal Summer de Sylvia Le Fanu (Danemark), Olivia & The Clouds de Tomás Pichardo Espaillat (République Dominicaine), On Falling de Laura Carreira (Royaume-Uni-Portugal), Santosh de Sandhya Suri (Royaume-Uni-France-Allemagne), September Says de Ariane Labed (Irlande-Royaume-Uni -Allemagne), To A Land Unknown de Mahdi Fleifel (Royaume-Uni-Palestine-France-Grèce-Pays-Bas-Allemagne).

Le casting de « Who Do I Belong To » est composé de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa et Dea Liane.

Synopsis : « Aicha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie d'Aïcha et Brahim est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés. Mehdi et Amine, à l'étreinte violente de la guerre. Ayant vécu leur vie uniquement pour leurs enfants, Aicha et Brahim se retrouvent sans fondement et tentent de donner un sens à une nouvelle réalité douloureuse. Quelques mois plus tard, Mehdi rentre chez lui avec une femme enceinte nommée Reem.

Le niqab et le silence de Reem perturbent profondément Brahim. Aicha, quant à elle, accueille Mehdi et Reem dans la maison et jure de les protéger à tout prix. Le retour de Mehdi déclenche d'étranges événements dans le village. Aicha est tellement occupée à protéger son fils qu'elle remarque à peine la peur croissante au sein de la communauté. Aicha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l'obscurité grandissante. ».

Organisé par le British Film Institute, le Festival du Film de Londres est un prestigieux festival créé en 1956 qu'accueille chaque année la capitale britannique, Londres. Il est à rappeler qu'en 2023, deux films tunisiens étaient au programme du 67e BFI (4-15 octobre 2023), «Les Filles d'Olfa» de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie à l'Oscar du meilleur film international des 96èmes Academy Awards (section Debate), et «Behind The Mountains» de Mohamed Ben Attia (section Dare).

Le line-up de cette 68ème édition prévue du 09 au 20 octobre 2024 comprend 253 œuvres (longs et courts métrages, séries et œuvres immersives télévisées) dont 30 premières mondiales et 13 premières internationales).

Les BFI London Film Festival Awards sont une célébration des nouveaux films les plus innovants et présentent une gamme incroyable de talents du monde entier dans les différentes compétions (officielle, premiers longs métrages, courts métrages et documentaires).

Le film de Joobeur est en lice pour le « Sutherland Award » qui récompense le film le plus original et le plus imaginatif de la section « First Feature Competition ».

Le site du BFI 2024 a programmé trois projetions pour « Who Do I Belong To » qui sera présenté les mardi 15 et vendredi 18 octobre (2 Séances) au Cinéma Curzon Soho à Londres.