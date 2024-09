Angola: Le salon technologique se concentre sur l'économie numérique

Luanda — La 15ème édition de la Foire d'Innovation Technologique de l'Institut de Télécommunications de Luanda (FITITEL) 2024, qui se tiendra du 12 au 14 de ce mois, dans la capitale angolaise, se concentrera essentiellement sur la technologie liée à l'économie numérique et l'indépendance financière du pays.

Sous le thème « La Fintech comme moteur de l'économie numérique et de l'indépendance financière », l'événement vise à exposer et à échanger les expériences acquises par les étudiants de l'Institut de Télécommunications de Luanda (ITEL) tout au long de leur parcours étudiant.

En plus de la traditionnelle exposition de projets technologiques développés par les étudiants de l'ITEL, le salon prévoit également d'offrir un espace précieux aux institutions des secteurs des TIC et de la finance, aux entreprises nationales et aux startups de l'écosystème entrepreneurial pour présenter leurs innovations, selon un communiqué de presse parvenu mercredi à l'ANGOP.

Selon le document, le thème de cette édition vise à stimuler le débat sur la transformation numérique et l'impact que la technologie peut apporter au secteur financier, en particulier dans le contexte actuel du marché national, en plus de promouvoir un plus grand rapprochement entre les institutions des deux secteurs.

Promu chaque année par l'ITEL, le salon technologique bénéficie du soutien institutionnel des entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, en mettant l'accent sur FADCOM, INACOM, Nossa Seguros, Zap Media, Angola Telecom et NCR.

Selon le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, l'événement symbolise un moment important qui célèbre les réalisations des étudiants et renforce l'engagement de l'ITEL envers l'excellence éducative et la formation de professionnels compétents.

FITITEL vise à mettre en valeur les aptitudes et les compétences que les étudiants ont acquises au cours des quatre années de formation, en présentant des solutions qui résolvent les problèmes économiques et sociaux.

L'accent principal est également mis sur la présentation du potentiel entrepreneurial des nouvelles startups générées par les projets innovants exposés, créant ainsi un environnement dynamique et créatif qui stimule à la fois la communauté locale et internationale.