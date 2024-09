Sud-Soudan: Le pays et la Chine envisagent un autre oléoduc pour stimuler les exportations

Le Sud-Soudan et la China National Petroleum Corp. (CNPC) envisagent de construire un nouvel oléoduc afin de réduire la dépendance à l'égard de l'infrastructure existante, dont les capacités d'exportation sont limitées. Le président Salva Kiir et le président de la CNPC, Dai Houliang, ont discuté d'un projet d'oléoduc passant par Djibouti et l'Éthiopie afin d'accroître le potentiel d'exportation des blocs pétroliers 3 et 7, selon un communiqué de la présidence sud-soudanaise.

Les discussions ont également porté sur les réformes du secteur pétrolier, l'établissement d'une raffinerie et la création de réseaux de distribution. La CNPC, qui détient une participation de 41 % dans Dar Petroleum Operating Co, leplus grand opérateur pétrolier du Sud-Soudan, s'est engagée à assurer le bon déroulement des opérations et à poursuivre l'exploration de nouvelles réserves pétrolières.

Points clés à retenir

La production pétrolière du Sud-Soudan est gravement affectée depuis que l'un des deux oléoducs d'exportation existant au Soudan, actuellement en proie à un conflit, a été endommagé. Avant cette interruption, le pays produisait 150 000 barils par jour. Des données récentes montrent que les exportations de pétrole brut Dar Blend et Nile Blend se sont élevées à 77 000 barils par jour en août, contre 52 000 barils en juillet, le niveau le plus bas depuis plusieurs années.