Ile Maurice: Mutations sur fond de frustration

Après la vague de promotions dans la police, qui a eu lieu au Gymkhana, cette fois, place à une vague de transferts. Ces mutations ont eu lieu afin de redistribuer les effectifs dans diverses unités. Les nouveaux promus ont non seulement changé de poste, mais ils ont également été investis de nouvelles tâches et responsabilités.

Selon nos informations, cette réorganisation vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et à mieux répondre aux besoins de la communauté. Cependant, certains policiers estiment qu'il y a des transferts punitifs dans le lot.

L'assistant surintendant de police (ASP) Rajesh Moorghen, qui était affecté à la division Ouest, se trouve à présent dans la division de Port-Louis Nord. Le nouveau promu aura à sa charge les postes de police de Plaine Verte, Vallée-Pitot et Vallée-des-Prêtres. Le chef inspecteur Sungur, promu ASP, agira comme Station Commander à Pailles.

L'ASP Beedessy, anciennement affecté à la division Est, sera désormais à la division de Port-Louis Sud et agira comme Station Commander de Pope Hennessy. L'ASP Omrawoo quitte la division centrale pour la division Sud et agira comme le Station Commander de Chemin-Grenier. L'ASP Oomur, fraîchement promu, sera le Station Commander d'Eau-Coulée. Le chef inspecteur Curum sera, lui, affecté à Phoenix comme Station Manager. Le surintendant de police Jheengut est le nouveau patron de la Criminal Investigation Division Centrale.

Rappelons que le 24 août, plus de 1 700 policiers ont reçu leurs nouveaux galons. Certains comptent plus de 30 ans de service. Lors de son discours, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait promis une nouvelle vague de promotions au sein de la force policière, loin de ses discours habituels qu'il ne tolérerait pas de brebis galeuses. Lors de cet exercice de promotion, certains policiers ont été promus sur une base de «substantive capacity» alors que d'autres collègues ont été promus sur une base temporaire de six mois. Ce qu'avait déploré le député Khushal Lobine lors d'une conférence de presse, car les nouveaux promus sur une base temporaire ne bénéficient pas des recommandations préconisées par le Pay Research Bureau, contrairement à ceux promus sur une base de «substantive capacity».

Les nouveaux promus se disent frustrés alors que certains de leurs collègues ont reçu d'autres faveurs. La promotion d'une sergente, qui est passée inspectrice alors qu'elle a fait juste une semaine à la Very Important Person Unit (VIPSU), suscite aussi la controverse. «Ant enn dimounn ki finn fer zis enn semenn dan enn unit ek enn lot ki finn fer plis ek ena plis lexperians, ki sann-la ki sipoze promote ek pli merite?», se demandent des policiers.

Ils déplorent aussi la montée en flèche d'un haut gradé aux Casernes centrales et une de ses proches qui a accédé au rang d'assistante commissaire de police. Les policiers dénoncent également le favoritisme d'une section de collègues qui bénéficierait de voyages et de bourses. «La majorité sont ceux aux Police Head Quarters, à la VIPSU et au Central Crime Investigation Department qui obtiennent ces bourses, alors que des officiers en charge de plusieurs postes de police et qui travaillent dur n'ont jamais eu la chance de bénéficier d'un voyage», confie de nos interlocuteurs.

Autre frustration : les chefs inspecteurs à monter ne bénéficient pas de double pay. «Nous sommes sur le terrain et de garde, et même si nous avons terminé notre service, nous devons être sur place lorsqu'il y a d'autres requêtes. Pourquoi ne bénéficie-t-on pas de ce même avantage», se demandent des hauts gradés. La Police Fighters Union avait adressé une demande sur cette affaire au bureau du Premier ministre pour revoir les conditions de travail des hauts gradés le dimanche et les jours fériés.