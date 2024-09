Ghana: FMO et BlueOrchard soutiennent la banque numérique ghanéenne Fido dans un tour de table de 30 millions de dollars

La société ghanéenne de fintech Fido a levé 30 millions de dollars en financement de série B pour financer son expansion en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Le tour de table, mené par l'investisseur d'impact mondial BlueOrchard et la banque de développement néerlandaise FMO, comprend 20 millions de dollars de fonds propres.

Fido fournit aux particuliers et aux petites entreprises de toute l'Afrique des services financiers par l'intermédiaire de sa plateforme numérique. Elle a commencé par proposer des prêts mobiles et s'est depuis diversifiée dans l'épargne, le paiement de factures et le financement par smartphone.

L'utilisation par la fintech de la technologie mobile et de sources de données alternatives lui permet d'offrir des micro-prêts instantanés sans garantie, comblant ainsi un vide laissé par les institutions financières traditionnelles. Ses prêts vont de 20 à 500 dollars pour les particuliers, et des montants plus importants sont disponibles pour les entreprises, à des taux d'intérêt compris entre 7 et 12 %. Fido affirme que son système d'évaluation du crédit a permis de maintenir son taux de défaillance en dessous de 4 %.

Points clés à retenir

Les services de crédit en ligne se sont imposés comme une option de financement rapide et accessible pour les petites entreprises et les particuliers généralement négligés par les banques traditionnelles. Ces plateformes numériques sont devenues essentielles pour des millions de personnes qui n'ont pas accès à des services bancaires complets, et leur popularité devrait continuer à croître. En conséquence, le secteur des prêts numériques au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 2 milliards de dollars d'ici cinq ans, soit un quadruplement de sa taille depuis 2021. Consciente de ce potentiel, Fido, une société ghanéenne de technologie financière, entend tirer parti de cette tendance. La fintech prévoit de s'aventurer dans de nouveaux territoires en Afrique de l'Est et en Afrique australe, cherchant à exploiter cette opportunité de marché en pleine croissance.