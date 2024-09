Maroc: Région de l'Oriental - Démarrage de l'année de formation professionnelle 2024-2025

Oujda — Le coup d'envoi officiel de la rentrée 2024-2025 au niveau des établissements relevant de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) dans la région de l'Oriental a été donné, mercredi, à l'Institut de formation dans les métiers de la santé et de l'action sociale (IFMSAS) d'Oujda.

La cérémonie de lancement de la nouvelle année de formation professionnelle s'est déroulée en présence du Directeur régional de l'OFPPT, El Hamdaoui Lafdil, de représentants des autorités locales et de partenaires économiques, ainsi que des acteurs régionaux.

Les établissements de formation professionnelle relevant de l'OFPPT dans l'Oriental ont ainsi accueilli, le 04 septembre, les stagiaires de la 2ème année au titre de l'année de formation 2024-2025, alors que le lancement de la formation pour ceux de la 1ère année est prévu le 6 septembre.

Selon M. Lafdil, la région de l'Oriental compte un total de 47 établissements de formation professionnelle, qui vont accueillir plus de 37.000 stagiaires répartis sur quatre spécialités, qui sont : technicien spécialisé, technicien, niveau qualification et niveau spécialisation.

Évoquant les établissements dont jouit la région de l'Oriental, le responsable a mis l'accent sur la Cité des métiers et des compétences (CMC) à Nador, qui propose une offre de formation diversifiée conçue autour de 10 pôles métiers, ainsi que huit autres établissements sectoriels qui assurent des formations couvrant les domaines de la santé, le digital et l'intelligence artificielle, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, le transport et la logistique, et l'agroalimentaire.

Pour ce qui est l'IFMSAS, le directeur régional de l'OFPPT a souligné qu'il constitue une valeur ajouté pour la région de l'Oriental, faisant savoir que cet institut offre des formations dans trois spécialités: technicien spécialisé, technicien et qualification.

L'OFPPT, en tant que premier opérateur de formation professionnelle et accompagnateur des chantiers structurants de l'économie nationale, s'est engagé depuis 2018 à développer une offre de formation adaptée aux besoins du secteur de la Santé qui connait de grandes réformes, en vue de répondre à la Volonté Royale d'instituer l'accès aux services de santé de qualité et à la protection sanitaire comme droits fondamentaux du citoyen marocain.

Réalisés suivant un mode de partenariat public-privé, avec la contribution du ministère de la Santé et des professionnels, les trois instituts de formation dans les métiers de la santé et de l'action sociale (IFMSAS) de Meknès, Béni-Mellal et Oujda offrent des capacités d'accueil globales respectives de 768, 624 et 768 places pédagogiques, soit une capacité totale de 2.160 places.

Pour cette rentrée, l'offre des trois IFMSAS est de 1704 places pédagogiques, dont 576 à Oujda, en 1ère et 2ème année de formation.

Selon un communiqué de l'OFPPT, les trois instituts dispenseront une offre de formation diversifiée dans 15 filières diplômantes couvrant trois niveaux de formation (Technicien spécialisé, Technicien et Qualification), avec 10 filières pour l'IFMSAS Meknès, 10 filières pour l'IFMSAS Béni Mellal et 11 filières pour l'IFMSAS Oujda.

Dans le détail, les trois instituts assurent des formations pointues dans 7 filières communes, à savoir l'auxiliaire de soins option bloc opératoire, l'auxiliaire de soins option soins généraux, l'auxiliaire en soins option rééducation et réhabilitation, la radiologie diagnostique, les analyses médicales, la stérilisation et l'agent brancardier.

D'autres filières sont également disponibles à l'IFMSAS d'Oujda, à savoir techniciens en préparation de pharmacie, secrétaire médicale, installation et maintenance biomédicale et auxiliaire de soins option endoscopie et exploration fonctionnelle.

En termes d'infrastructures, l'IFMSAS d'Oujda dispose d'une panoplie d'espaces favorisant un apprentissage dynamique, dont des salles spécialisées et des salles dédiées aux soft skills permettant le renforcement des compétences linguistiques, entrepreneuriales, comportementales et numériques, en plus de centres de simulation dotées des équipements nécessaires garantissant l'immersion des stagiaires dans un environnement proche de la réalité du milieu hospitalier.

Il comprend aussi un Centre d'orientation professionnelle (COP) permettant d'assurer un accompagnement personnalisé des candidats, des stagiaires et des lauréats en termes d'information, d'orientation, d'appui à la construction et à la concrétisation de leurs projets professionnels, en plus d'activités d'aide à l'insertion.

Et en vue de garantir des conditions d'hébergement idéales pour les stagiaires, l'IFMSAS d'Oujda dispose d'un internat avec une capacité d'accueil de 120 lits, dont 50% de filles.