Afrique: Al-Sissi inaugure le premier Salon international de l'aviation et de l'espace d'Égypte

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé mardi à l'aéroport international d'Al-Alamein pour inaugurer le premier Salon international de l'aviation et de l'espace d'Égypte (Egypt International Airshow 2024).

Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Abdel Maguid Sakr a accueilli le chef de l'État à son arrivée à la salle où se déroule la cérémonie d'inauguration.

Organisé sous le patronage du président Al-Sissi, le premier Salon international de l'aviation et de l'espace d'Égypte 2024 se tient du 3 au 5 septembre à l'aéroport international de la ville côtière.

300 entreprises et constructeurs aéronautiques du monde entier, représentant plus de 100 pays, en plus des représentants de nombreuses organisations internationales et régionales dans le domaine de l'industrie aéronautique et spatiale, prennent part à Egypt International Air Show qui constitue une plate-forme unique visant à discuter des réalisations faites dans le domaine de l'exploration spatiale, les communications par satellite et les applications civiles et militaires de la technologie spatiale.