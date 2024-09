Sénégal: APE - Baobab lance sa première obligation verte, sociale et durable de 20 milliards FCFA.

A compter de ce jeudi 5 septembre 2024, BAOBAB, un acteur majeur du financement des MPME, procédera au lancement par appel public à l'épargne (APE)de sa première obligation labellisée verte, sociale et durable, dénommée GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 d'un montant de 20 milliards FCFA.

La période de souscription ira jusqu'au 19 septembre 2024. Le prix unitaire de l'obligation est de 10 000 FCFA.

Dans cette opération, l'émetteur bénéficie entre autres de l'accompagnement de USAID Entreprenariat & Investissement qui se fixe comme mission de couvrir les couts de structuration pour une capitalisation d'une institution financière (IF) via une émission obligataire sur le marché primaire, et profiter de l'appétit des investisseurs sur les corporates bonds.

USAID Entreprenariat & Investissement envisage de contribuer à la lutte contre le chômage, d'encourager les IFs à financer les MPMEs et d'oeuvrer au changement climatique, à l'impact social et à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

De son côté, en tant qu'émetteur, BAOBAB se propose de faire un prêt aux MPMEs ou via les Mutuelles d'Epargne et de Crédit (MECs) pour générer un impact direct sur l'autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs en phase de démarrage, de croissance et de maturité présents dans les 14 régions du Sénégal, améliorer les conditions de financement (taux de sortie plus bas, maturités plus longues et dispositif de garantie allégé ou supprimé) pour mieux répondre aux besoins des (micro) entreprises, notamment celles opérant dans les régions et en zones rurales.

%

CGF Bourse est l'arrangeur et chef de file de cet emprunt obligataire.

Parmi les résultats attendus, il est stipulé la mobilisation d'au moins 35 millions de dollars. Au moins, il est attendu le financement de 5 000 MPMEs sur la période 2024-2029 dont : 25% de premier financement (inclusion financière), 40% de femmes et 20% de jeunes de moins de 35 ans, 30% dans le secteur de l'agriculture et agri-tech, 10% dans l'eau et l'assainissement, 20% dans les énergies renouvelables, 10% dans les autres secteurs (éducation, santé...).

3 000 équipements solaires et 100 matériels roulants moins polluants seront financés, 20% des entreprises dans l'accès aux services sociaux de base (santé, eau, assainissement, hygiène etc.), 30% dans le monde rural et 1 000 emplois directs dont 50% de femmes et jeunes.