Soudan: Ministre des Affaires étrangères - La Position internationale a contribué à prolonger la guerre

Port Soudan — L'Ambassadeur Hussein Awad, Ministre en charge des Affaires étrangères, a déclaré que l'opinion de certains cercles de la communauté internationale sur les forces armées et les milices rebelles comme deux partis luttant pour le pouvoir a contribué à prolonger la guerre et encourageant les milices à poursuivre leurs atrocités, ce qui indique qu'il existe des partis internationaux qui traitent la milice comme s'il s'agissait d'un parti doté d'un certain degré de responsabilité et de légitimité.

Le ministre a ajouté mercredi dans une interview à l'agence de presse soudanaise (SUNA) à paraître ultérieurement que les sponsors de la milice ont profité de ce malentendu pour persister à lui fournir ce qui lui permettrait de poursuivre sa guerre contre le peuple soudanais.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné qu'il y avait des changements progressifs dans la vision internationale de la milice, comme en témoignent les décisions récentes de certaines organisations internationales et régionales qui considèrent la milice comme une force rebelle. Il a ajouté : « Pourtant, la politique de 'deux poids deux mesures' restent répandus au niveau de l'arène international".

Au cours du dialogue, le ministre a abordé un certain nombre de sujets concernant les relations étrangères et l'action diplomatique étrangère afin de clarifier la position du gouvernement soudanais et d'exposer les pratiques des milices rebelles.