Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe sort 'Pelisa moto'

Le nouveau single de Djoson Philosophe, leader de l'orchestre Super nkolo mboka, intitulé "Pelisa moto to tumba Satana", mixé et masterisé en France, est disponible en audio et vidéo sur toutes les plateformes de téléchargement légales, depuis le 5 septembre.

Le générique "Pelisa moto", un nouveau concept que vient de lancer Djoson Philosophe, artiste musicien, chanteur, auteur compositeur, chorégraphe, arrangeur, intervient après le single "Rumba question mark", mis en ligne en janvier dernier. Ce générique hors du commun, comme il aime à le dire depuis sa préparation, est un mélange de sonorités folkloriques et modernes, du show Ngwasuma. A travers ce générique, Djoson Philosophe, patron de l'orchestre Super nkolo mboka, dénonce les mauvais comportements, bref, les antivaleurs qu'il qualifie de Satana, de haïr quelqu'un sans cause.

Satana, c'est le sorcier, c'est aussi le kuluna, le tueur assassin. Outre ces maux décriés, vouloir être en couple avec une femme mariée, c'est cela aussi être Satana, alors que "Pelisa Moto" veut tout simplement dire « mettons fin à ce genre de comportements ». C'est ce que Djoson Philosophe conseille dans ce générique qui fait déjà parler de lui.

Le patron de l'orchestre Super nkolo mboka totalise à ce jour quatre albums pleins et quatre singles. Il s'agit, entre autres, de "Sacrifice", "10 sur 10", "The winner", "Multicolor", et des singles "Opaio", "La danse du serpent", "Question Mark", et présentement "Pelisa moto".

%

Il est l'auteur de la chanson "Rumba na piste", un titre qui a accompagné l'inscription de la rumba congolaise à l'Unesco et de Hola ola (Prix de reconnaissance sofarte Bogota en Colombie 2021. « Le générique "Pelisa moto" s'inscrit dans l'optique de s'éloigner de la monotonie qui est en train de gagner la musique actuellement. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans la créativité, avec ce genre de titre et la danse "Mwana asakani na mabele" aussi. Le prochain générique est quasiment prêt, il est intitulé "Pélagie mela jus bongo olia musini" », a déclaré Djoson Philosophe.

Notons que Djoson Philosophe et son orchestre Super nkolo mboka ont un calendrier bien chargé. Ils donneront des spectacles de proximité dans les arrondissements de la ville capitale et les départements du Congo et participeront aussi aux festivals à l'international.