Cote d'Ivoire: Délivrance de visa - L'ambassadeur du Maroc à Abidjan rassure les ivoiriens

« Je n'ai pas encore toutes les statistiques. Nous le faisons de façon hebdomadaire. Mais je pense que nous sommes entre 150 et 200 visas qui ont été octroyés depuis le début l'instauration de la mesure. », propos de Sem Abdelmalek Kettani ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire.

Il réagissait ainsi pour la première fois, après l'instauration du visa entre son pays et la Côte d'Ivoire. Une décision diversement appréciée par les internautes. Dans une interview sur le site fratmat.info, le diplomate marocain a indiqué que l'instauration du visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, pour les ressortissants ivoiriens titulaires d'un passeport ordinaire, a été faite « à la demande du gouvernement ivoirien afin de juguler un tout petit peu l'immigration, qui pour certains, a posé un certain nombre de problèmes »

« Le Maroc a donc répondu favorablement à cette demande. Nous avons instauré ce visa pour une période de 2 ans, selon les accords entre les deux pays. C'est une disposition à titre expérimental, pour voir un peu dans quelle mesure cette décision jugulera le flux d'immigration illégale qui peut avoir lieu. Je tiens d'ores et déjà à dire à mes frères et sœurs ivoiriens qu'ils sont les bienvenus au Maroc. Plusieurs milliers d'entre eux visitent le Maroc chaque année pour faire du tourisme, des affaires, le commerce ou des études. Il y a plusieurs centaines d'étudiants ivoiriens sur le sol marocain. Ils sont les bienvenus dans leur pays frère, le Maroc. Je tiens à le souligner. », précise-t-il au confrère.

%

S'agissant de l'accueil des demandeurs de visa, Abdelmalek Kettani explique que l'ambassade du Maroc n'a ménagé aucun effort depuis l'instauration de cette nouvelle mesure. « Depuis le 15 août, lorsque le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a communiqué au grand public sur cette décision, nous sommes mobilisés au niveau de l'ambassade afin de traiter avec beaucoup de sérénité, d'humanité, toutes les demandes de visas que nous recevons.

Nous avons effectivement reçu plusieurs centaines de frères et sœurs ivoiriens qui sont venus à l'ambassade, soit pour avoir des informations concernant la procédure d'obtention du visa, soit pour présenter leurs dossiers. Nous avons commencé la semaine dernière à donner des visas à l'ensemble des demandeurs qui avaient des dossiers complets. », dit le diplomate marocain.

L'ambassade ne refuse pas de visa.

« On ne refuse pas de visas. On donne le visa quand les dossiers sont complets. Ceux-ci sont automatiquement acceptés sauf s'il y a des manquements importants dans le dossier. A savoir l'absence de relevé bancaire. Si la personne n'arrive pas à justifier ses moyens de subsistance, le dossier, en ce moment-là, est renvoyé. Si celle-ci peut justifier ultérieurement les moyens de subsistance, son dossier sera alors accepté. C'est le seul cas éventuellement où le dossier n'est pas accepté et donc, le visa n'est pas délivré. » souligne- t-il.

Terminant, l'ambassadeur prend soin d'avertir sur les conditions de la délivrance du Visa. « Les conditions dépendent du profil du voyage. A savoir les étudiants ou des gens qui vont pour faire du tourisme, des affaires, des séminaires ou des formations. Il y a un certain nombre de documents à fournir relativement au profil des concernés.

Ces documents qui sont faciles à obtenir sont des photos, un passeport valide de plus de 6 mois, un certificat de travail, une attestation d'inscription pour les étudiants, un relevé bancaire pour pouvoir nous assurer de la disponibilité des moyens pour que les voyageurs puissent passer un séjour agréable au Maroc avec leurs propres moyens. » indique l'ambassadeur Abdelmalek Kettani. Qui ne manque pas d'ajouter qu'il ne faut pas « dépasser 90 jours sur le territoire marocain si l'on a un visa tourisme »

Les étudiants, eux, ont le visa de longue durée. Mais ils sont tenus de faire leurs cartes de séjour une fois arrivés au Maroc dans le délai de 90 jours. Cela peut causer des problèmes s'ils ne prennent pas cette disposition.

A noter qu'un visa entrée simple est de 14 000 F Cfa et 22 000 F Cfa pour les entrées multiples. Les personnes concernées par la seconde option doivent payer un peu plus.