Congo-Brazzaville: Festival 'Ponton miziki' - La deuxième édition démarre ce 6 septembre

La deuxième édition du festival "Ponton miziki", organisée par l'Institut français du Congo (IFC), s'annonce époustouflante au regard de sa programmation et de la beauté de ses installations implantées dans le cadre pittoresque de la Côte sauvage de Pointe-Noire. Elle sera lancée ce vendredi en présence de plusieurs artistes de renommée venus des quatre coins du monde pour se succeder jusqu'au 8 septembre.

Valoriser davantage les artistes congolais et leur offrir les conditions optimales pour rencontrer le public et célébrer la diversité culturelle musicale de l'Afrique et de la diaspora, c'est l'objectif de "Ponton miziki", évènement culturel avec des concerts 100% live. Après sa première édition qui a rencontré un grand succès, l'année dernière, le festival s'affiche déjà comme un événement emblématique de la scène musicale congolaise. Son retour cette année s'annonce dans la ville océane comme un grand rendez-vous à ne pas manquer, au regard de sa programmation éclectique et de la beauté du cadre qui l'abrite.

Pour cette 2e édition qui se veut époustouflante et plus urbaine, l'IFC a prévu trois jours de fête sur deux scènes au décor impressionnant (une scène pour des artistes confirmés et professionnels et une autre pour des jeunes artistes), avec vingt-trois concerts live, cinq DJ set. Pour une ambiance assurée, le festival "Ponton miziki" recevra des artistes et groupes renommés avec divers genres musicaux (Rumba, soul, jazz, reggae et la musique hip-hop).

Des grands noms de la musique nationale (Afara Tsena, Nestelia Forest, Jessy B, Teddy Benzo, Makhalba Malecheck, Mad Pluma, Diesel Gucci), et d'ailleurs comme Serge Beynaud (Côte d'Ivoire), Blick Bassy (Cameroun), MPR (République démocratique du Congo), Roda Do Cavaco (Brésil) prennent part à cet événement. Il mettra en lumière des jeunes artistes chanteurs et rappeurs congolais qui ont été sélectionnés lors d'un challenge lancé en juin dernier. Ponton miziki accueillera aussi des étoiles montantes de la musique congolaise comme Tyty Meufapart, B Cerena La Queen, Kozar & Flatt boy, Trésor B, Mak Tood, Emilio Lacass, Nsayi Groove, Gaël et les Caïmans, DJ Wendy Rose, DJ Kirikou Obama, Nayank, Lydia Zal et bien d'autres.

Ponton miziki, c'est aussi le village du festival qui abritera des activités pour tous les goûts et offrira une expérience enrichissante pour toute la famille. Un lieu vivant et coloré qui donnera l'occasion de découvrir l'artisanat local et de déguster diverses délices culinaires du pays et d'ailleurs. Le festival donne l'occasion au public de célébrer la richesse de la musique dans un cadre exceptionnel conçu avec créativité.