Afrique: Cooperation sino-africaine - Xi Jinping prône la politique du « Sud global »

Dans son allocution prononcée le 5 septembre lors de l'ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois, Xi Jinping, a martelé sur la nécessité pour la Chine et l'Afrique de renforcer leur coopération et leurs liens d'amitié pour un lendemain meilleur des relations Sud-Sud.

La création du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) en 2000 a posé un jalon important dans l'histoire des relations sino-africaines. Durant les 24 ans passés, la Chine et l'Afrique ont avancé main dans la main dans un élan d'amitié, d'action et de résultats, ainsi que de bonne foi. Par la compréhension mutuelle et le soutien réciproque, ces deux parties ont fait valoir un nouveau type de relations internationales.

« Grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies, les relations sino-africaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire. Pour leur ouvrir de nouvelles perspectives, je propose de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, et de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle », a déclaré Xi Jinping en présence des chefs d'Etat et représentants des pays africains, des officiels chinois ainsi que des institutions internationales.

%

Pour le président chinois, la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. La République populaire de Chine célébrera cette année son 75e anniversaire et dans cette perspective, elle reste déterminée à promouvoir sur tous les plans l'édification d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. En parallèle, il a noté que l'Afrique connaît un nouvel éveil et avance solidement vers les objectifs de la modernisation fixés par l'Agenda 2063 de l'Union africaine. « Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité », a-t-il dit.

Par coopération du « Sud global », le président Xi Jinping prône une modernisation marquée par la justice et l' équité ; l'ouverture et le gagnant-gagnant ; la primauté au peuple ; la diversité et l'inclusion ; le respect écologique et enfin une modernisation marquée par la paix et la sécurité. Selon lui, la Chine et l'Afrique représentent un tiers de la population mondiale et sans leur modernisation, il n' y aura pas de modernisation mondiale.

Dix actions de partenariats sur la modernisation sino-africaine en vue

Dans les trois ans à venir, a annoncé le président Xi Jinping, la Chine entend travailler avec l'Afrique pour développer dix actions de partenariat sur la modernisation, approfondir la coopération sino-africaine et guider la modernisation du Sud global.

Pour ce faire, la Chine entend bâtir avec l'Afrique une plateforme d'échange d'expériences sur la gouvernance, un réseau Chine-Afrique de connaissances sur le développement et vingt-cinq centres d'études sur la Chine et l'Afrique. Elle accompagnera également le continent dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera des personnalités de partis politiques africains pour des échanges, afin d'approfondir leurs expériences mutuelles.

La deuxième action concerne le partenariat pour la prospérité du commerce. La Chine accordera le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont trente-trois pays africains. Elle élargira l'accès des produits agricoles africains à son marché, approfondira la coopération sino-africaine sur l'e-commerce et d'autres domaines, et mettra en oeuvre un programme sino-africain sur le rehaussement de la qualité.

Les autres actions de partenariat concerneront, entre autres, la coopération sur les chaînes industrielles, le partenariat pour l'interconnexion, la coopération pour le développement, la santé, l'agriculture, les échanges humains et culturels, le développement vert et enfin la sécurité commune.