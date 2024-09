Guinée: L'appel des épouses des militants Oumar Sylla Fonikè Manguè et Mamadou Billo Bah, toujours sans nouvelles

Le 9 juillet 2024, les militants du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla Fonikè Manguè étaient arrêtés à Conakry, puis emmenés dans des locaux de la gendarmerie. Une arrestation considérée comme un « kidnapping » pour les activistes du FNDC. Depuis, les avocats et les familles sont sans nouvelles. Aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Pour la première fois, dans un long communiqué, leurs compagnes interpellent les autorités guinéennes.

Cinquante-huit jours dans « la peur et l'angoisse » et sans aucune information. Malgré les pressions, les familles des activistes du FNDC ont donc décidé de briser le silence. Assiatou Bah, l'épouse de Mamadou Billo Bah, et Hawadjan Doukouré, celle de Oumar Sylla Fonikè Manguè, appellent le général Mamadi Doumbouya et les autorités à leur transmettre des signes de vie.

« On n'a aucun renseignement par rapport à eux. Judiciairement, on n'a eu aucun retour. On ne les a pas vus, nous ne sommes pas rentrés en contact avec eux, au téléphone ou visuellement. On veut connaître leurs conditions de détention. On veut connaître leur état de santé », plaide une des deux femmes.

Aucune nouvelle des militants

Les épouses des militants du FNDC considèrent que la communauté internationale doit faire pression sur le pouvoir et que ces arrestations doivent interpeller tous les Guinéens, car Oumar Sylla Fonikè Manguè et Mamadou Billo Bah luttent pour les libertés de tous.

« Aujourd'hui, tous les Guinéens sont des Oumar Sylla Fonikè Manguè et des Mamadou Billo Bah. Les gens ont tendance à s'asseoir et dire "tant que je ne suis pas directement victime, cela ne me regarde pas". Alors que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ces deux personnes se battent pour nos droits, pour notre droit à la vie, pour les droits que nous avons réclamés depuis fort longtemps. Ces droits, aujourd'hui, sont en train de nous être arrachés, et on a besoin de continuer à se battre pour ces droits-là », ajoute l'épouse.

Les familles de Oumar Sylla Fonikè Manguè et Mamadou Billo Bah ont déposé plainte en France fin juillet contre le général Doumbouya pour « disparition forcée ».