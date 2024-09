Sénégal: Un mode opératoire harmonisé pour la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et sexistes

Dakar — Le commandant de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens, Mame Rokhaya Lo, a lancé officiellement, mercredi, le mode opératoire relatif à l'accueil des enfants victimes de violences sexuelles et sexistes et destiné aux forces de sécurité.

"Ce mode opératoire, fruit d'une collaboration avec le Bureau international des droits des enfants, a pour objectif d'harmoniser les pratiques des agents de police judiciaire du Sénégal sur l'accueil de victimes de violences sexuelles et sexistes", a expliqué Mame Rokhaya Lo lors de cette cérémonie de lancement.

Le document vise également à "garantir et faire respecter tous les droits de l'enfant tout au long de la procédure, mais aussi, renforcer la collaboration entre actrices et acteurs et professionnaliser l'intervention auprès des enfants victimes de violences sexuelles et sexistes", a-t-elle ajouté.

Selon la commissaire Bintou Guissé, point focal genre à la Police nationale, ce nouveau référentiel qui "se concentre sur la question relative à l'accueil des enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, vient renforcer le dispositif existant en matière de protection de l'enfant".

Il vient spécifiquement rappeler les rôles et les responsabilités des officiers et des agents de police judiciaire dans l'accueil. De même, il précise "leurs interactions avec l'enfant victime, amenant ainsi les acteurs à se poser les questions, à savoir à cette étape de la procédure, qui fait quoi, avec qui, quand et comment".

"Après le lancement officiel qui nous réunit aujourd'hui, une formation de renforcement des agents relais sera organisée et la diffusion du document aura lieu à partir de ce mois de septembre", a pour sa part indiqué Felipe Juares, le représentant du Bureau international des droits des enfants.