Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère - Ouattara met la pression sur le Premier ministre Beugré Mambé

Après une période de vacances bien méritée, le gouvernement ivoirien a repris ses activités officiellement ce jeudi 5 septembre 2024, avec le Conseil des ministres présidé par le Chef de l'État, au Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau, aappris allafrica.com, de sources officielles proches de la Primature ivoirienne.

Juste avant, le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité « le renforcement des actions gouvernementales dans les secteurs à fort impact, notamment le suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers ». Dans ce cadre, il a exigé qu'un accent particulier soit mis sur la conservation et l'information, dans le cadre de la lutte contre la vie chère.

Alassane Ouattara a également instruit le gouvernement d'accélérer le programme de logements sociaux. Il a demandé au chef du gouvernement et aux ministres de continuer à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de veiller à faire régner la paix et la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national.

Le Chef de l'État a particulièrement félicité les forces de l'ordre pour « l'important travail de sécurisation accompli sur l'ensemble du territoire national ».

A son tour, ajoutent les services de la Primature,le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Beugre Mambé a indiqué qu'un accent sera mis sur la paix et la cohésion sociale

« Nous abordons le dernier virage avant 2025, une année électorale. Les actions en faveur du renforcement du climat de paix et de cohésion nationale seront accentuées par une sensibilisation plus accrue des populations à des élections apaisées partout sur le territoire national », a déclaré le chef du gouvernement dans un discours dont nous avons eu copie.

Selon lui, les membres du gouvernement sont engagés individuellement et collectivement à poursuivre la dynamique de progrès sociaux et économiques sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara.

S'agissant de l'augmentation de la productivité des cultures vivrières et à l'amélioration de la chaine de logistique, le Premier ministre a dit : « Nous avons déjà mis en place un groupe de travail comprenant les équipes des ministères de l'équipement, du commerce, de l'agriculture et des transports, en vue d'optimiser à court terme les circuits d'approvisionnement qui sont des déterminants importants du coût des denrées. Les récentes interdictions d'exportation ont montré que nous produisons beaucoup, mais que nous devons mettre l'accent sur les circuits de distribution, la conservation et la transformation des produits vivriers. »

En ce qui concerne l'accélération des projets sociaux, le chef du gouvernement ivoirien a souligné que les programmes PS-Gouv et PJ-Gouv seront poursuivis avec plus d'acuité, en mettant l'accent sur les zones et les populations les plus vulnérables, sur l'employabilité et l'entreprenariat des jeunes. « Je voudrais, au nom des membres du gouvernement, saisir cette occasion pour vous exprimer toute notre gratitude pour l'instauration d'une prime exceptionnelle annuelle à tous les retraités, par votre volonté et à votre initiative », a dit le Premier ministre Beugré Mambé au nom de l'équipe gouvernementale.