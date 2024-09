Afrique: Depuis Pékin, Maddouri déclare que la Tunisie est en train de mener une bataille contre la corruption

TUNIS/Tunisie — Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a déclaré, jeudi, à Pékin, que la "Tunisie est en train de mener une bataille contre la corruption et appelle, constamment, la communauté internationale à renforcer les mécanismes de coopération dans ce domaine", évoquant, aussi, la nécessité de restituer les fonds spoliés.

S'exprimant lors du congrès de haut niveau sur "la gouvernance", qui se tient dans le cadre du 9ème Sommet du Forum pour la Coopération sino-Africaine (FOCAC), le chef du gouvernement a souligné que la "Tunisie est convaincue que la réalisation de la prospérité nécessite d'instaurer des institutions fortes et fondées sur les principes de la gouvernance, l'intégrité, la transparence et la reddition des comptes".

Et de rappeler que ce forum vise à renforcer la coopération sino-africaine pour garantir un intérêt mutuel et durable en vue de bâtir des sociétés capables de s'acclimater aux chocs internationaux.

Maddouri a indiqué que le thème de ce forum « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin sino-africaine de haut niveau », traduit l'engagement commun et inconditionnel à l'égard du développement, de la paix et du développement durable.

Et d'ajouter que « l'Afrique est appelée, dans un contexte mondial marqué par une perturbation des grands équilibres géopolitiques, une multiplication des foyers de tension et des crises économiques durables, à renforcer son rôle en tant qu'acteur principal sur la scène internationale. La Tunisie est déterminée à poursuivre sur la voie de la concertation et de la coopération, tout en tirant profit des expériences et en respectant les souverainetés nationales ».

Il a, par ailleurs, assuré que la Tunisie est engagée, conformément aux déclarations du Chef de l'Etat, avec ses partenaires et amis à édifier la société de demain et à instaurer un système mondial plus humain basé sur les valeurs de la solidarité, de la prospérité et de la paix.