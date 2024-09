Ile Maurice: Sheila Malloo nommée directrice générale de LUX* Belle-Mare

À partir du 26 novembre, Sheila Malloo sera la nouvelle directrice générale de LUX* Belle-Mare, marquant une première en tant que femme à ce poste au sein des hôtels du groupe The Lux Collective à Maurice.

Elle a débuté au LUX* Belle-Mare en septembre 2002 en tant que réceptionniste et a occupé divers postes au fil des ans, accumulant une expertise significative en gestion et en opérations. Avant cette promotion, elle exerçait les fonctions de Resident Manager, un rôle central dans la gestion et le développement quotidien de l'établissement.

Cette nomination survient après le départ de Gerhard Hecker, dont le contrat se termine le 25 novembre. Il a dirigé la reconstruction de l'hôtel après un incendie, de même que son repositionnement, ce qui a conduit à l'attribution de la classification 5-étoiles à l'établissement par la Mauritius Tourism Authority.

Sheila Malloo a exprimé sa gratitude pour cette nouvelle responsabilité et a salué le soutien de ses collègues et de sa famille. «Je suis très reconnaissante pour cette opportunité. Mon expérience de 22 ans au LUX* Belle-Mare m'a permis de développer une profonde appréciation pour la culture de soutien et de confiance de l'établissement. Je suis impatiente de contribuer au succès continu de notre équipe et de notre hôtel», a-t-elle commenté.