Maroc: 3è BAFRA de Kénitra - Poursuite de l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire

Rabat — En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire au sein du 39ème contingent se poursuit à la troisième Base Aérienne des Forces Royales Air (3è BAFRA).

Cette opération, qui a débuté lundi, se déroule sous la supervision d'une commission composée de représentants des différents bureaux et services de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Ainsi, la 3è BAFRA de Kénitra accueillera, jusqu'au 23 septembre, 2.883 candidats issus de Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Yahia, Sidi Kacem et Souk El Arba, dont 1.485 seront retenus.

Le colonel Abdelouahid Benmoussa, commandant le Centre de formation des appelés de la troisième Base Aérienne des Forces Royales Air, a indiqué que celle-ci devra recevoir les candidats du 2 au 23 septembre, précisant que les titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur seront orientés vers l'Académie Royale Militaire.

De même, 300 appelés titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme inférieur seront admis au centre de formation de la 3ème BAFRA, tandis que les autres seront répartis entre les différents Centres de Service militaire de la Place d'armes de Kénitra, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Pour sa part, Meryem Achouri, médecin-commandant et membre de la Commission médicale, a expliqué que l'atelier de médicine est constitué de cadres médicaux et paramédicaux militaires ainsi que d'un médecin civil, notant qu'après l'accueil des candidats, il est procédé à la prise de leurs constantes physiologiques (taille, poids, tension artérielle et acuité visuelle et auditive...).

Ils sont soumis, par la suite, à un examen clinique sous la supervision d'une équipe médicale afin de décider de leur aptitude physique au service militaire, a-t-elle poursuivi dans une déclaration similaire.

De son côté, le lieutenant Yassine El Ouati, instructeur au Centre de formation des appelés de la 3è BAFRA, a souligné que la phase de sélection consiste à vérifier l'identité du candidat, la date de sa convocation et les documents requis, ajoutant que les candidats passent, ensuite, à l'étape d'inscription et d'examen médical avant de se présenter devant une commission chargée de statuer sur leur éligibilité au service militaire.

Plusieurs candidats ont, à cette occasion, exprimé leur immense fierté de pouvoir accomplir le service militaire, mettant en avant son impact bénéfique sur les jeunes en termes de consécration des valeurs de responsabilité et de discipline ainsi que son rôle dans l'approfondissement de leurs connaissances et l'obtention de diplômes, à même de leur ouvrir de nouveaux horizons dans le monde du travail.

L'Etat-Major Général des Forces Armées Royales a pris les mesures nécessaires pour le bon déroulement de cette opération, en coordination et en collaboration avec les différents acteurs et parties concernés.

SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, attache une attention toute particulière au service militaire en tant que vecteur de promotion des jeunes marocains de sorte à leur assurer les opportunités d'intégration dans le processus de développement et dans le marché du travail, armés des valeurs de citoyenneté, d'engagement et de discipline.