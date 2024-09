Maroc: Région TTA - Plus de 200 MDH pour la mise à niveau et la création de marchés hebdomadaires

Tanger — Une enveloppe budgétaire de plus de 207 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la mise à niveau et la création de nouveaux marchés hebdomadaires dans plusieurs communes rurales de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Conseil régional a récemment approuvé un avenant à une convention de partenariat relative à des projets du programme de développement régional 2022-2027 liés au secteur agricole, portant sur la mise à niveau et la construction de 24 marchés hebdomadaires dans diverses préfectures et provinces de la région.

Ce projet vise à mettre à niveau le réseau des souks hebdomadaires dans la région, en vue de moderniser les chaînes de distribution des produits agricoles en milieu rural, et de rénover les espaces des centres commerciaux dans les communes relevant des provinces de Chefchaouen (7 marchés), d'Al Hoceima et de Larache (6 marchés chacune), de Tétouan et Ouezzane (2 marchés chacune), et de la préfecture de M'diq-Fnideq (1 marché).

L'enveloppe budgétaire sera mobilisée conjointement par le ministère de l'Intérieur (52,8 MDH), le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (37,59 MDH), le ministère de l'Industrie et du commerce (19 MDH), le Conseil régional (88 MDH), et les communes concernées (9,5 MDH).

Il est à noter que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention de partenariat pour le financement de projets agricoles visant à améliorer les chaînes de distribution et de commercialisation des produits locaux, dans le cadre du Programme de développement régional et de la mise en oeuvre de la Stratégie "Génération Green".

Cette convention, signée en décembre 2023 et dotée d'une enveloppe de plus de 1,26 milliard de dirhams, vise à valoriser et à commercialiser les produits locaux, à travers la construction et l'équipement de nouvelles unités de valorisation, la mise à niveau des unités existantes pour qu'elles soient agréées par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), et la mise en place de plateformes de commercialisation des produits locaux.