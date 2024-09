Maroc: Ligue arabe - Le Conseil économique et social arabe adopte des projets de résolution présentés par le pays

Le Caire — Le Conseil économique et social arabe a adopté, jeudi lors de sa 114ème session au niveau ministériel tenue au Caire, des projets de résolution présentés par le Royaume du Maroc.

Lors de cette réunion, au cours de laquelle le Maroc était représenté par une délégation présidée par l'ambassadeur du Royaume en Égypte et son Représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, le Conseil a adopté un projet de résolution sur la stratégie arabe pour l'apprentissage tout au long de la vie.

À cet égard, le Conseil a décidé de charger le Secrétariat général de la Ligue arabe de coordonner avec le Maroc, en tant qu'initiateur du projet de cette résolution, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), l'Organisation arabe du travail (OAT), l'Académie arabe pour la science, la technologie et le transport maritime (AASTMT) et l'Union des universités arabes (UUA), afin de préparer le projet de la stratégie arabe pour l'apprentissage tout au long de la vie en vue de sa communication aux États membres, en vue de sa présentation au Conseil économique et social lors de sa prochaine session.

Le Conseil a également adopté un projet de résolution sur l'expérience du Royaume dans le secteur postal, et a décidé d'exprimer ses remerciements au Maroc pour le plan d'action et son expérience avec l'indice intégré de développement postal de l'Union postale universelle en 2023. Dans ce cadre, le Secrétariat général de la Ligue arabe a appelé à la généralisation de cette expérience dans les pays arabes.

Aussi, il a appelé les pays arabes, le souhaitant, à bénéficier des formations organisées par Barid Al Maghrib en coordination avec l'Union postale universelle dans le domaine de la sécurité postale, des délits internationaux en matière de propriété intellectuelle et des marchandises dangereuses transportées par courrier.

Le dernier projet de résolution adopté par le Conseil porte sur le rôle du soutien social dans la réalisation de l'équité et de l'égalité des chances dans l'apprentissage. Dans ce cadre, le Conseil a décidé de transmettre la proposition au Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, en vue de l'examiner et de prendre une décision à cet égard, tout en présentant le sujet au Conseil économique et social lors de sa prochaine session.

L'ordre du jour de cette session comprend le suivi de la mise en oeuvre des décisions de la session précédente, les activités du Secrétariat général entre les 113e et 114e sessions du Conseil, le dossier économique et social du Conseil de la Ligue des États arabes lors du prochain Sommet en Irak, ainsi que plusieurs projets de développement tels que la Grande Zone arabe de libre-échange (GAFTA) et l'Union douanière arabe.

Plusieurs sujets seront également discutés lors de cette réunion, notamment l'investissement au sein des pays arabes, l'expérience marocaine dans le secteur de la poste, l'initiative spatiale "MADAK", les mécanismes de soutien à l'économie palestinienne, ainsi que le discours arabe unifié pour la réunion annuelle conjointe du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM).

La réunion examinera, en outre, les rapports de l'Organisation arabe pour le développement agricole, la stratégie arabe pour l'apprentissage tout au long de la vie, le programme de la décennie arabe pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes pour la période 2025-2034, l'initiative "Culture et Avenir vert", la création de l'Agence arabe du médicament, ainsi que le rôle de l'appui social dans l'éducation, l'équité et l'égalité des chances.

Le Maroc est représenté à cette 114ème session par une délégation présidée par l'ambassadeur du Royaume en Égypte et son Représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, et comprenant le directeur du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mustapha Jlok, le directeur de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Hssain Oujour, le directeur chargé de l'Appui social au même ministère, Abdeljalil Benzouina et le chef du département des relations avec le monde arabe et islamique au ministère de l'Économie et des Finances, Abdessamad El Hamraoui.