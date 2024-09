Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Septembre 2024

Côte d’Ivoire : Lutte contre la vie chère - Ouattara donne des instructions fermes à son Premier ministre

Après une période de vacances bien méritée, le gouvernement ivoirien a repris ses activités officiellement ce jeudi 5 septembre 2024, avec le Conseil des ministres présidé par le Chef de l’État, au Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau. A appris allafrica.com, de sources officielles proches de Primature ivoirienne. Juste avant, le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité « le renforcement des actions gouvernementales dans les secteurs à fort impact, notamment le suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers ». Dans ce cadre, il a exigé qu’un accent particulier soit mis sur la conservation et l’information, dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Alassane Ouattara a également instruit le gouvernement d’accélérer le programme de logements sociaux. Il a demandé au chef du gouvernement et aux ministres de continuer à travailler pour l’amélioration des conditions de vie des populations et de veiller à faire régner la paix et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire national. (Source : allafrica.com)

Gabon : Economie - Libreville récupère plus de 100 milliards de Fcfa grâce à la réactivation d’une task force anti-corruption

Le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, ministre chargé des Missions à la Présidence et porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a annoncé lors d'une conférence de presse tenue samedi à Libreville, des résultats significatifs dans la lutte contre la corruption. La réactivation de la taskforce dédiée à la surveillance de la dette intérieure a permis de récupérer plus de 100 milliards de FCFA, marquant une étape cruciale vers la restauration de la transparence financière au Gabon.« La réactivation de la taskforce sur la dette a permis de récupérer plus de 100 milliards de FCFA et d’améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et le suivi des projets structurants », a déclaré le Colonel Manfoumbi. Cette initiative vise à redresser l’économie gabonaise en assainissant un secteur longtemps gangrené par la corruption. (Source : alibreville.com)

Guinée : Gestion du Général Doumbouya : « Les résultats sont perceptibles. », selon le CNRD

Le jeudi 5 septembre 2024 marque le troisième anniversaire de l’arrivée de Mamadi Doumbouya, au Pouvoir. Que faut-il retenir de ces trois années de gestion ? Alors que certains acteurs sociopolitiques critiquent son bilan, le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) s’enorgueillit. Aujourd’hui, les résultats sont perceptibles sur le terrain, selon l’organe de gestion, d’orientation stratégique et politique du pays.« Le 05 septembre 2021 reste une date symbolique. Et l’histoire retiendra que c’est ce jour que des fils du pays à travers les forces de défense et de sécurité ont pris leur responsabilité pour éviter à notre pays de basculer », pointe le Général Amara Camara, un haut dignitaire du régime de transition. Ce proche collaborateur du Président de la Transition reconnaît que cette prise de responsabilité s’est faite avec le sacrifice de certains fils du pays qui ont donné de leur sang. « Nous saluons leur mémoire et prions Dieu pour le repos de leur âme. C’est aussi un moment de prière pour notre cher président pour que Dieu continue de l’éclairer davantage », ajoute le porte-parole de la Présidence. Il loue les efforts consentis pendant ces trois ans dans le cadre de la refondation. Selon lui, les résultats sont perceptibles sur le terrain. (Source :africaguinee.com)

Maroc : Délivrance de visa- L’ambassadeur du Maroc à Abidjan rassure les ivoiriens

« Je n’ai pas encore toutes les statistiques. Nous le faisons de façon hebdomadaire. Mais je pense que nous sommes entre 150 et 200 visas qui ont été octroyés depuis le début l’instauration de la mesure. », propos de Sem Abdelmalek, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire. Il réagissait ainsi pour la première fois, après l’instauration du visa entre son pays et la Côte d’Ivoire. Une décision diversement appréciée par les internautes. Dans une interview sur le site fratmat.info, le diplomate marocain a indiqué que l’instauration du visa entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, pour les ressortissants ivoiriens titulaires d’un passeport ordinaire, a été faite « à la demande du gouvernement ivoirien afin de juguler un tout petit peu l’immigration, qui pour certains, a posé un certain nombre de problèmes » (Source : allafrica.com)

Rca : Lancement officiel des quittances sécurisées - Une avancée vers une gestion moderne et efficace des finances publiques centrafricaines

Le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Moloua a franchi une étape significative dans la modernisation de la gestion des finances publiques, ce jeudi 05 septembre 2024 en lançant officiellement, dans la salle de réunions de la primature, le déploiement des quittances sécurisées. Cette activité s’est déroulée en présence de nombreux membres du gouvernement dont le ministre des finances et du budget, Hervé Ndoba. Au fait, le lancement officiel des quittances sécurisées constitue la matérialisation de la volonté politique du président de la République, chef de l’Etat, mise en œuvre par le gouvernement afin de lutter contre la fraude et de maximiser la mobilisation des recettes intérieures de l’Etat.Cette cérémonie hautement symbolique vient couronner l’atelier et le séminaire, conjointement organisés par le ministère des finances et du budget et la délégation de l’Union Européenne en Centrafrique sur la réforme du digital.( Source : abangui.com)

Mauritanie : Coopération régionale - Goïta et Ghazouani se rencontrent pour la première fois

Les dirigeants mauritanien et malien se sont entretenus mercredi en marge du neuvième Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin, en Chine. Un premier face-à-face après les récentes tensions à la frontière entre les deux pays.Les présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie et Assimi Goïta du Mali se sont rencontrés ce mercredi 4 septembre à Pékin. C’est le premier face-à-face entre les deux chefs d’Etat dont les pays ont été marqués ces derniers temps par des tensions frontalières. Le colonel Goïta, qui s’est rarement déplacé à l’étranger depuis son accession au pouvoir par coup d’Etat en mai 2021, a fait une exception pour ce sommet. Quant à Ghazouani, il a été réélu en juillet dernier pour un second mandat de cinq ans. ( Source : abamako.com)

Togo : FOCAC 2024 - de Pékin à Shandong, Faure Gnassimgbé à la rencontre des investisseurs chinois

En séjour en Chine dans le cadre du neuvième Forum économique sino-africain (FOCAC 2024), le chef de l’État Faure Essozimna Gnassingbé, a visité mercredi 04 septembre 2024, des sites industriels et socio-économiques du pays.Au deuxième jour, le Président de la République s’est rendu dans la province de Shandong située à plus de 500 km de Pékin la capitale.Le chef de l’État a eu droit à un accueil chaleureux par l’une des plus importantes provinces de Chine disposant de la plus forte économie du pays. Visite au cours de laquelle, le Président Faure Gnassingbé a rencontré des investisseurs et opérateurs économiques de cette province, considérée comme un hub financier, un hub naval, logistique et un grenier agricole avec un des ports les plus performants, 2e port à conteneurs et 5e port au classement mondial. La présence du chef de l’État et sa délégation a été marquée par plusieurs rencontres avec la signature de différents mémorandum. ( Source : alome.com)

Bénin : Chefferie traditionnelle- La loi portant cadre juridique transmise à l’Assemblée

L’une des décisions prises lors du conseil des ministres de le mercredi 4 septembre 2024 est la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cette décisions répond aux termes de la Constitution qui stipule que« l’État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi ».C’est fort de cela que le gouvernement béninois entend déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique multidisciplinaire a été mise en place. Le projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle découle de son rapport ( Source :acotonou.com)