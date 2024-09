Algérie: USTO-MB/Sonatrach - Signature d'une convention-cadre pour le développement de la recherche

Oran — Une convention cadre de coopération a été signée entre l'Université des Sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) et la direction de Recherche et de développement du groupe Sonatrach, visant à renforcer les échanges scientifiques et pédagogiques dans le domaine de la Recherche et de la formation, a-t-on appris de cet établissement de l'enseignement supérieur.

La convention, qui représente une étape significative dans la collaboration entre le milieu académique et industriel, a été signée, mercredi, par le recteur de l'USTO-MB, Pr Ahmed Hamou et le directeur Général de la direction de Recherche et de développement de Sonatrach, M. Ahmed Benamara, en présence de cadres des deux institutions.

Parmi les principaux axes de cette convention, le choix concerté de sujets de thèses alignés sur les intérêts et priorités de Sonatrach, l'organisation des assises SH-établissements universitaires et centres de Recherche, avant la fin de l'année 2024 ou au plus tard au premier trimestre 2025, ainsi que la promotion de la formation de nouvelles équipes mixtes de recherche.

De plus, une évaluation annuelle de la convention est prévue afin d'assurer un suivi rigoureux des objectifs fixés, a-t-on relevé.

Ce partenariat renouvelé illustre la détermination des deux institutions à renforcer leurs synergies, promouvoir une collaboration étroite entre le monde académique et le secteur industriel et stimuler le progrès technologique et scientifique, selon la même source.