Algérie: CSJ - Réunion virtuelle avec le Parlement des jeunes yéménites

Alger — Des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) ont tenu une réunion virtuelle avec le Parlement des jeunes yéménites, dans le cadre de "l'approche participative" avec les différentes institutions et instances nationales, régionales et internationales, a indiqué jeudi un communiqué du CSJ.

"Dans le cadre de l'approche participative avec les différentes institutions et instances nationales, régionales et internationales d'intérêt commun, des membres du CSJ ont tenu une réunion virtuelle avec le Parlement des jeunes yéménites présidé par M. Saif Bin Saif Al-Ammari, vice-président et chargé d'affaires dudit Parlement", note la même source.

Cette réunion a pour objectif "d'examiner et d'explorer les nouvelles opportunités de coopération entre les deux parties, à travers l'échange des expertises dans les domaines liés à la jeunesse tout en discutant des défis communs auxquels font face les jeunes en Algérie et au Yémen en particulier et dans les pays arabes, en général", ajoute le communiqué.

Lors de cette rencontre, les représentants du CSJ ont passé en revue "les mesures prises par l'Etat algérien pour impliquer les jeunes dans la vie publique et politique, dont la création du CSJ, en tant qu'organe constitutionnel consultatif placé auprès du président de la République afin de soulever les préoccupations de la jeunesse, étant donné que le pays s'apprête à organiser l'élection présidentielle à l'occasion de laquelle les jeunes doivent jouer un rôle prépondérant".

De son côté, la délégation yéménite a passé en revue la situation générale qui prévaut au Yémen ainsi que "la place et le rôle des jeunes dans la vie publique", selon la même source.

La réunion a été sanctionnée par plusieurs résultats dont "l'élaboration d'un plan d'action commun visant à établir des projets conjoints afin de permettre aux jeunes de contribuer à la prise de décision, de concevoir et d'évaluer les politiques publiques, outre la création d'un canal de communication permanent entre les deux parties et de deux sous-comités chargés du suivi de la mise en oeuvre des résultats de la réunion", conclut le communiqué.