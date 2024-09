Seychelles: Le Championnat panafricain de danse artistique WADF 2024 commence le 13 septembre au pays

Les organisateurs de l'édition de cette année du Championnat panafricain de danse artistique ont exprimé leur satisfaction face au grand nombre de danseurs seychellois participant à l'événement ce mois-ci.

La Fédération mondiale de danse artistique (WADF) organise l'événement en collaboration avec l'Institut national du patrimoine culturel et des arts des Seychelles (SNICHA), le Conseil national de la jeunesse des Seychelles (SNYC), l'École de danse et le Conseil national des arts et métiers. (CNAC).

Lors d'une conférence de presse jeudi, les organisateurs ont révélé qu'environ 200 danseurs seychellois rejoindraient 33 de leurs homologues internationaux pour le Championnat panafricain de danse artistique prévu du 13 au 15 septembre à Berjaya Beau Vallon Bay.

Outre les danseurs des Seychelles, il y aura également des représentants d'Afrique du Sud, d'Italie, de Russie et de Serbie.

L'ambassadeur de la WADF, Mpho Kgatla, a déclaré à la presse : "L'erreur de l'année dernière a été de ne pas nous concentrer autant sur les danseurs locaux, mais cette année nous l'avons fait et nous avons en conséquence une participation impressionnante."

WADF est une organisation mondiale de danse à but non lucratif avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la danse, qui offre également une plateforme aux danseurs non professionnels. Le concours de danse aura lieu le samedi 14 septembre de 11h jusqu'à tard tandis que le dimanche 14 les danseurs s'affronteront de 11h à 18h.

"Nous terminerons un peu plus tôt dimanche car les enfants doivent se préparer pour retourner à l'école lundi", a déclaré M. Kgatla. Au cours de ces deux jours bien remplis, les danseurs auront sept catégories dans lesquelles ils concourront, notamment les danses de salon, le hip-hop et les danses traditionnelles des Seychelles.

La secrétaire principale à la culture, Cécile Kalebi, a déclaré que son département soutenait pleinement l'événement une fois que les danseurs locaux se seraient inscrits au concours, car cela leur ouvrirait les portes sur la scène internationale. En plus des danses, les juges de l'événement, qui comprendront 10 Seychellois et huit internationaux, assisteront à un séminaire le vendredi 13 septembre pour couvrir les critères de la compétition ainsi que la manière de juger les danseurs.

Les gagnants du concours remporteront des trophées, des médailles et recevront également des certificats. Pendant ce temps, les organisateurs organiseront également un atelier une fois la compétition terminée pour déterminer si l'événement s'est bien déroulé.