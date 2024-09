Afrique: En présence d'Al-Burhan, la Chine s'engage à accroître son soutien au continent

Beijing — Le président chinois Xi Jinping s'est engagé jeudi à accroître le soutien de la Chine au continent africain avec un financement s'élevant à environ 51 milliards de dollars, à soutenir davantage d'initiatives en matière d'infrastructures et à créer au moins un million d'opportunités d'emploi , C'était lors de son discours devant le sommet du «Forum sur la coopération sino-africaine» à Beijing, auquel participe le président Abdel Fattah al-Burhan, Xi a déclaré que « la deuxième plus grande économie du monde mettra en oeuvre 30 projets d'infrastructures de base à travers le continent riche en ressources, et fournira une aide financière d'une valeur de 50,7 milliards de dollars » (360 milliards de CNY).

Il a ajouté que « la Chine est prête à renforcer la coopération avec l'Afrique dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des infrastructures, du commerce et des investissements », en plus d'ouvrir « un réseau entre la Chine et l'Afrique qui comprend des liaisons terrestres et maritimes et un développement coordonné » tout en demandant les entreprises chinoises de revenir au continent africain.

Selon Reuters, Xi JinPing a souligné que son pays « est prêt à contribuer au développement de la zone de libre-échange sur le continent africain et à renforcer la coopération logistique et financière au profit du développement de diverses régions d'Afrique », ajoutant que « l'engagement de financement comprend 210 milliards de yuans (environ 30 milliards de dollars) , Il sera décaissé au moyen de lignes de crédit, et de nouveaux investissements d'une valeur d'au moins 70 milliards de yuans (près de 10 milliards de dollars) seront mis en oeuvre par les entreprises chinoises, tandis que des montants plus modestes seront fournis sous forme de aide militaire et autres projets. L'année dernière, la Chine a accepté d'accorder des prêts d'une valeur de 4,61 milliards de dollars à l'Afrique, ce qui constitue la première augmentation annuelle depuis 2016.