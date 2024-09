Afrique: Al-Burhan appelle à reconsidérer le gel de l'adhésion du Soudan à l'Union africaine

Beijing — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) général Abdel Fattah Al-Burhan a appelé les frères africains à jouer un rôle positif et solidaire pour aider le Soudan à parvenir à la paix et à la stabilité, indiquant que cela nécessite de reconsidérer le fait de geler l'adhésion du Soudan à l'Union Africaine.

Dans son discours jeudi devant le Forum Chine-Afrique à Beijing, le président du CTS a souligné l'importance de la coopération sino-africaine pour faire face aux défis, aux fluctuations politiques et aux ambitions internationales.

Al-Burhan a appelé les frères africains à prendre en compte l'importance du Soudan pour la sécurité et la paix dans la région, ainsi que le besoin de reconstruction et de réhabilitation du Soudan, adressant ses remerciements aux pays frères africains et aux pays frères et amis en d'hors de continent qui s'est tenu aux côtés du Soudan et l'a soutenu dans cette période critique.

Le chef du CTS a déclaré : « Nous aspirons et attendons avec impatience un rôle central pour la Chine en complétant les efforts du gouvernement pour réhabiliter et reconstruire ce qui a été détruit par la guerre au Soudan », tout en exprimant son espoir que les initiatives chinoises, notamment l'Initiative la Ceinture et la Route, contribuera à la reprise économique et sociale et assurera la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique en général et au Soudan en particulier. /OSM