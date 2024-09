Afrique: Avec la participation de délégations de 53 pays africains, Al-Burhan participe au Forum de FOCAC

Beijing — Le Président du Conseil Transitoire de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a participé ce jeudi aux activités de la séance d'ouverture du Forum de coopération sino-africaine dans sa neuvième session. Avec la participation d'un certain nombre de dirigeants africains, de chefs d'organisations régionales et internationales, du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, du président de la session actuelle de l'Union africaine et du président de la Commission de l'Union africaine.

L'édition actuelle du forum FOCAC se déroule sous le slogan « Unir nos forces pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin de haut niveau entre la Chine et l'Afrique ».

Le forum discutera des opportunités et des domaines de coopération conjointe entre les pays africains et la Chine. Les travaux du forum comprennent quatre réunions de haut niveau sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture, la paix et la sécurité, ainsi qu'une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" proposée par le président chinois Xi Jinping. Le sommet verra également la tenue de la huitième conférence des entrepreneurs chinois et africains.

À l'issue de ses travaux, le sommet adoptera deux documents, le premier une déclaration et l'autre un plan d'action, pour construire un large consensus entre les deux parties et tracer la voie à suivre pour mettre en oeuvre une coopération sino-africaine de haute qualité au cours des prochaines trois années.

Le président chinois Xi Jinping s'est adressé à la séance d'ouverture du forum, soulignant la détermination de son pays à accroître ses investissements en Afrique, en plus d'accorder des prêts aux pays du continent d'un montant de 50 milliards de dollars et de contribuer à la création d'un million d'opportunités d'emploi, en plus de soutenir 30 projets d'infrastructures dans diverses parties du continent.

Le président Xi a déclaré que la Chine était disposée à signer un accord-cadre de coopération commerciale avec les pays africains, afin d'assurer une stabilité à long terme des relations commerciales et d'élargir unilatéralement l'accès au marché.