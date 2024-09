Soudan: Al-Burhan s'adresse à la session 'la Ceinture et la Route' du Forum de coopération sino-africaine

Beijing — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est adressé ce jeudi dans la capitale chinoise, Pékin, à la réunion de la Ceinture et de la Route au sein du Forum de coopération Chine-Afrique, saluant le rôle de la Chine dans la promotion et le développement des relations avec les pays africains.

Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a déclaré que le Forum Chine-Afrique avait obtenu des résultats tangibles, car la Chine avait rempli ses engagements lors des plans de travail du forum, ce qui a effectivement contribué à changer l'image du continent africain, loin des diktats, des conditions préalables et des ingérences dans les affaires intérieures.

Soulignant que le slogan du Quatrième Sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, « Unir nos forces pour la modernisation et la construction d'une communauté afro-chinoise d'un destin commun», exprime un nouveau départ pour les relations afro-chinoises, incarnant les aspirations de la Chine et des peuples africains vers le développement, la prospérité et le profit commun à la lumière d'un monde plein de changements, de risques politiques et d'agendas cherchant à imposer des restrictions au développement dû et légitime des pays africains./OSM