Algérie: Mascara - Commémoration du 67ème anniversaire de la bataille de Djebel Menaouar

Mascara — La wilaya de Mascara a commémoré, jeudi, le 67ème anniversaire de la bataille de Djebel Menaouar, qui a eu lieu dans la commune éponyme, le 5 septembre 1957.

La commémoration de cet anniversaire, supervisée par le wali Farid Mohammedi, en compagnie des autorités locales civiles et militaires, de la famille révolutionnaire et de la société civile, a donné lieu au lever du drapeau national, l'écoute de l'hymne national, et la pose d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au carré des martyrs, au niveau du site de la bataille, et la lecture de la Fatiha du saint Coran, à la mémoire des chouhada.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des enfants de chouhada, Behilil Abdelkader, a souligné l'importance de commémorer cet anniversaire pour la génération actuelle qui doit "tirer les leçons des sacrifices des Martyrs et des Moudjahidine".

Il a souligné que cette bataille "a démontré la grande habileté militaire des Moudjahidine de l'Armée de libération nationale, qui a infligé des pertes importantes à l'armée coloniale française en vies humaines et en véhicules militaires lourds".

A cette occasion, les autorités de la wilaya ont supervisé la mise en service d'une salle de soins, de massage et de réadaptation fonctionnelle au profit des Moudjahidine et des Ayants-droits de la ville de Mascara, qui porte le nom du Moudjahid Benaoum Habib, sachant que la réalisation de cette structure sanitaire a coûté 42 millions DA au titre du budget de wilaya, selon les explications fournies par le représentant des services communaux.

Pour rappel, les hauts faits de la bataille du "Djebel Manaouar" remontent au 5 septembre 1957, lorsque l'armée coloniale française préparait une grande campagne en faisant intervenir des milliers de soldats et des dizaines d'avions, d'artillerie et de véhicules militaires, auxquels les Moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) ont fait face, sous la direction du commandant Si Redouane à Djebel Menaouar, malgré leur nombre restreint et un équipement réduit, selon la Direction des Moudjahidine et des Ayants-droits.

Lors de cette bataille héroïque, 69 Moudjahidine et 10 habitants de la région sont tombés au champ d'honneur et 23 autres ont été blessés, dont le commandant Si Redouane, qui est tombé, plus tard, au champ d'honneur dans la wilaya de Relizane, tandis que l'armée coloniale française a subi de lourdes pertes, dont 650 soldats morts, un grand nombre de blessés, 6 avions abattus et 17 autres endommagés.